01.04.2020, 08:40

Врачи и специалисты медицинского центра Confido теперь ведут прием в интернете

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Digikliinik H4D
Digikliinik H4DFoto: Jaanus Lensment

Врачи-специалисты, врачи общего профиля, семейные врачи, а также сестры и другие специалисты Confido Meditsiinikeskus теперь проводят консультации по телефону или по интернету.

Это изменение, которое затронуло пациентов Confido, а их в месяц более пяти тысяч, было введено в связи с распоряжением Департамента здравоохранения прекратить плановое лечение за пределами государственной сети больниц в целях препятствования распространению коронавируса.

”После соответствующего распоряжения Департамента здравоохранения мы изменили внутренний распорядок во всех наших клиниках, и теперь все плановые приёмы проводятся только в виде консультаций по Skype или по телефону, таким образом мы по-прежнему остаемся доступными для всех людей по всей Эстонии, — пояснила ситуацию Кади Ламбот, руководитель Confido Meditsiinikeskus. — Уже две недели видеоприём ведут психиатры, психологи и другие специалисты Центра психического здоровья, и наши клиенты очень хорошо отнеслись к приёмам на веб-основе”.

Во время действия чрезвычайного положения клиники Confido не будут вести плановый приём на месте, выдавать медицинские справки, проводить вакцинацию, брать анализы крови, проводить исследования для проверки здоровья и профилактические осмотры. В соответствии с распоряжениями Департамента здравоохранения, в клиниках Confido будет оказываться только неотложная медицинская помощь на месте.

По словам врача Confido Андреаса Абеля, неотложная медицинская помощь — это услуга здравоохранения, предоставляемая медицинским работником в ситуациях, когда задержка или непредоставление помощи может привести к смерти или необратимому ущербу здоровья нуждающегося человека.

”Таким образом мы можем предлагать пациентам лечение на месте, например в случае наличия симптомов острого воспаления, при острой боли, в случае травмы или аллергической реакции”, — сказал Абель и добавил, что решение о неотложности предоставления помощи врач принимает на основании консультации по Skype или по телефону, в случае необходимости он может пригласить пациента на приём в клинику.

О видео- или телефонной консультации можно договориться, позвонив в Confido Meditsiinikeskus по телефону 6 299 277 или отправив электронное письмо по адресу info@confido.ee. Кроме того, ежедневно с 9.00 до 21.00 работает новая платная консультационная линия Confido 1500, по которой людям с проблемами со здоровьем предлагается обслуживание как на эстонском, так и на английском языке. Консультационная линия 1500 позволяет Confido идентифицировать абонента, и таким образом предоставлять персонифицированную консультацию. Это даёт возможность не только быстро дать рекомендации по здоровью, но и открыть больничный лист или продлить рецепт на лекарственные препараты по решению врача.

Confido Healthcare Group объединяет клиники, предлагающие свои услуги под разными торговыми марками: предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido Meditsiinikeskus, расположенные в торговых центрах экспресс-клиники Confido Kiirkliinik, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, центр лечения зависимостей Confido Sõltuvusravikeskus, центр гигиены труда Confido Töötervishoid, радиологический центр Confido Radioloogiakeskus и центр лазерного лечения Vitaclinika. Кроме того, в группу входит OÜ Arstlik Perenõuandla, которое является оператором популярного консультационного телефона семейных врачей 1220. Всего предприятия группы объединяют более двухсот различных поставщиков услуг здравоохранения.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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