Врачи и специалисты медицинского центра Confido теперь ведут прием в интернете

Это изменение, которое затронуло пациентов Confido, а их в месяц более пяти тысяч, было введено в связи с распоряжением Департамента здравоохранения прекратить плановое лечение за пределами государственной сети больниц в целях препятствования распространению коронавируса.

”После соответствующего распоряжения Департамента здравоохранения мы изменили внутренний распорядок во всех наших клиниках, и теперь все плановые приёмы проводятся только в виде консультаций по Skype или по телефону, таким образом мы по-прежнему остаемся доступными для всех людей по всей Эстонии, — пояснила ситуацию Кади Ламбот, руководитель Confido Meditsiinikeskus. — Уже две недели видеоприём ведут психиатры, психологи и другие специалисты Центра психического здоровья, и наши клиенты очень хорошо отнеслись к приёмам на веб-основе”.

Во время действия чрезвычайного положения клиники Confido не будут вести плановый приём на месте, выдавать медицинские справки, проводить вакцинацию, брать анализы крови, проводить исследования для проверки здоровья и профилактические осмотры. В соответствии с распоряжениями Департамента здравоохранения, в клиниках Confido будет оказываться только неотложная медицинская помощь на месте.

По словам врача Confido Андреаса Абеля, неотложная медицинская помощь — это услуга здравоохранения, предоставляемая медицинским работником в ситуациях, когда задержка или непредоставление помощи может привести к смерти или необратимому ущербу здоровья нуждающегося человека.