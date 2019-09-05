Врач-специалист по питанию: чрезмерное потребление сахара необратимо влияет на здоровье

По словам специалиста по питанию Хиие Ярва, почти во всю готовую продукцию добавляют сахар для усиления вкуса. „Для некоторых это может стать новостью, но, например, в 100мл йогурта может быть столько же сахара, сколько в двух шоколадных конфетах,” — говорит Ярва. Таким образом, сахар может быть скрыт практически во всех готовых продуктах — кетчупах, консервах, различных мясных маринадах, в напитках.

Специалист по питанию отметила, что в напитки, йогурты, пироги, дессерты, мороженое добавляется не только сахар, но различные сиропы — с глюкозой, фруктозой и кукурузный, которые во много раз слаще сахара. „Искусственно добавленный сахар в пищу вреден для здоровья, а не тот сахар, который содержится в продуктах, например, в лактозе молочный сахар или фруктоза во фруктах,”- сказала Ярва.

Хиие Ярва добавила, что не сам по себе сахар вреден, а его чрезмерное потребление. „Раньше, когда сахар не так просто было достать, дети брали маленький кусочек, сосали, как конфету и были счастливы от такого десерта. Сейчас в магазине ребенок может купить себе много разных конфет, напитки и мороженое с усилителями вкуса и цвета. Это очень плохо,”- говорит Ярва, добавляя, что чрезмерное употребление рафинированного сахара может привести к различным проблемам со здоровьем.

Избыточный сахар может привести к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям