Врач-специалист по питанию: чрезмерное потребление сахара необратимо влияет на здоровье

„Чрезмерное потребление сахара может привести к диабету 2 типа и сердечно-сосудистым заболеваниям. Потребление рафинированного сахара также дестабилизирует уровень глюкозы в крови человека, способствуя тем самым перепаду настроения и проблемам с поведением, особенно у детей. Поэтому не рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием сахара, особенно продукты с искусственно добавленными сахарами, поскольку их воздействие на здоровье может быть необратимым,” — говорит Ярва.
Специалист по питанию отмечает, что лучше всего сладкие блюда и пироги готовить самому. „Для подслащивания можно использовать свежие и сушеные фрукты, но будьте осторожны и с ними, так как в сушенные фрукты тоже стали часто добавлять сахар и консерванты. Кроме того, для подслащивания можно использовать небольшие количества сиропа агавы, тростникового сахара, меда, листьев стевии или более полезных заменителей сахара, такие как ксилит или эритрит,”- говорит Ярва. Именно ксилит, эритрит и листья стевии влияют на уровень глюкозы в крови минимально.
Сладкий напиток лучше заменить водой или натуральным лимонадом
Директор по маркетингу Saku Õlletehas Эва Мааренд говорит, что употребление прохладительных напитков среди детей и молодежи вызывает беспокойство, потому что сахар, который они содержат, оказывает разрушительное воздействие на детей. „У завода Saku Õlletehas в течение многих лет в ассортименте не было безалкогольных напитков только потому, что мы не хотели выводить на рынок еще один напиток, вредный для здоровья.
Так как во всем мире потребители отдают предпочтение продукции без усилителей вкуса и добавленного сахара, то и наша цель была разработать напиток абсолютно безобидный для здоровья,” — говорит Мааренд. Она рассказала, что этим летом компания Carlsberg вывела на рынок пяти стран, в т.ч и Эстонию новый лимонад, с натуральным вкусом и без добавленного сахара. Barley Bros, полезный для здоровья безалкогольный напиток, был создан благодаря инновационной технологии пивоварения, где для достижения максимальной натуральности лимонад изготавливается путем варки ячменя.
Специалист по питанию добавляет, что покупая в магазине продукцию, стоит обращать внимание на товары с отметкой „без добавленного сахара”. „При выборе напитков лучше отдавать предпочтение натуральным сокам или простой воде,” — сказала Ярва.
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