18.07.2019, 19:40

Врач предупреждает: стресс дома и на работе убивает больше жителей Эстонии, чем рак!


rus.delfi.ee
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Врач предупреждает: стресс дома и на работе убивает больше жителей Эстонии, чем рак!
Foto: Hendrik Osula

Напряженная обстановка на работе и дома, стресс и связанное с ним пренебрежительное отношение к своему здоровью в Эстонии забирают 8000 жизней в год, и это вдвое больше, чем количество тех, кого мы теряем из-за рака! Однако большинство этих смертей можно предотвратить, пишет семейный врач Ээро Мерилинд.

Когда разговор заходит о болезнях, в первую очередь в центре внимания оказывается рак, что само по себе похвально, но создает впечатление, что его можно считать основной причиной смертности в Эстонии. В то же время данные ресурса Terviseinfo.ee гласят, что от рака в стране умирают 3800 человек в год, а от сердечно-сосудистых заболеваний — более 8000.

Причинами сердечно-сосудистых заболеваний становятся напряжение и стресс, которые сопровождаются ощущением избыточной нагрузки, раздражительностью и бессонницей, а все это может привести к повышению кровяного давления. Повышенное давление же, в свою очередь, является значительным фактором риска инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, поражений почек, когнитивных расстройств и преждевременной смерти.

Однако все эти кошмарные болезни можно предотвратить. Первым делом нужно тщательно обдумать, что именно вызывает стресс. Причин, как правило, немало, но часто главные виновники — чрезмерная нагрузка на работе, запутанные личные отношения и финансовые проблемы. В таком случае очень важно обратиться за помощью, будь это помощь в домашних делах или профессиональная помощь в решении личных сложностей. Поговорите о проблемах — это поможет.

Еще одно средство для снижения стресса — физическая активность и свежий воздух; при этом достаточно будет и 30-минутной прогулки каждый день. Не нужно забывать и следить за питанием. Если вы будете премировать себя жирной пищей, например, пирожками или картофельными чипсами, то для организма это на деле станет наказанием, а для вас — вероятным способом сократить продолжительность жизни, который просто займет много времени. Такая еда повышает уровень холестерина, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместо пищи с повышенным содержанием жира я рекомендую есть, например, овощи и фрукты. Летом на рынках можно найти огромное разнообразие свежих продуктов. Сейчас самое время подзарядиться солнцем, ”накопленным” в дарах садов и полей. Так что лучше наградите себя, купив полкило клубники или черешни.

В то же время стоит помнить, что стресс не обязан быть полностью негативным явлением — умеренный стресс может повысить мотивацию и желание работать. Но он может очень просто начать накапливаться и превратиться во врага. В современном сложном мире с его быстрым темпом даже просты рабочие задачи могут действовать на нервы. Важно уметь расслабляться, и не только совсем ненадолго летом — отдыхать нужно, как минимум, четыре недели летом и две зимой. Это окажет положительное воздействие на ваше здоровье и отношения с окружающими.

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