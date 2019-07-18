Врач предупреждает: стресс дома и на работе убивает больше жителей Эстонии, чем рак!

Когда разговор заходит о болезнях, в первую очередь в центре внимания оказывается рак, что само по себе похвально, но создает впечатление, что его можно считать основной причиной смертности в Эстонии. В то же время данные ресурса Terviseinfo.ee гласят, что от рака в стране умирают 3800 человек в год, а от сердечно-сосудистых заболеваний — более 8000.

Причинами сердечно-сосудистых заболеваний становятся напряжение и стресс, которые сопровождаются ощущением избыточной нагрузки, раздражительностью и бессонницей, а все это может привести к повышению кровяного давления. Повышенное давление же, в свою очередь, является значительным фактором риска инсульта, инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, поражений почек, когнитивных расстройств и преждевременной смерти.

Однако все эти кошмарные болезни можно предотвратить. Первым делом нужно тщательно обдумать, что именно вызывает стресс. Причин, как правило, немало, но часто главные виновники — чрезмерная нагрузка на работе, запутанные личные отношения и финансовые проблемы. В таком случае очень важно обратиться за помощью, будь это помощь в домашних делах или профессиональная помощь в решении личных сложностей. Поговорите о проблемах — это поможет.