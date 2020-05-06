Врач Кармен Йоллер: в Эстонии много несчастливых людей. Как вылечить несчастье?

”Счастье стало непомерным культом”, — сказала Кармен Йоллер. ”В социальных сетях мы видим только счастливых людей. Если кто-то несчастен, его нужно быстро осчастливить.

Зачастую людей утешают и говорят им: ”Не плачь”, но это может расстроить их еще больше. Словосочетание ”все будет хорошо” не всегда означает, что все действительно будет хорошо”.

Кармен Йоллер рассказала, что если подумать, то в мире, в котором мы живем, очень много красоты. ”Чудесная природа, прекрасные люди, много богатства, радости — в мире всего много, в том числе и плохого. В глобальном смысле сложно быть счастливой, когда я думаю о том, что каждый день где-то страдают люди. Мне хочется плакать из-за голодающих детей в Африке. Но в то же время сами эти дети могут быть радостными”.

”Счастье — это не только чувства, и не только то, что у нас есть и чего нет”, — добавила Кармен Йоллер. ”Понятие счастья индивидуально, каждый человек находит для себя то, что делает его счастливым. Это может кардинально меняться в течение жизни. Когда я была резидентом, у врачей были низкие зарплаты. Мне едва хватало денег на еду. Я чувствовала себя недооцененной. Счастье обеспечивали другие вещи”.

”Как определяют счастье или несчастье с медицинской точки зрения?” — спрашивает семейный врач. ”Если человек чувствует себя в течение двух недель, ему могут диагностировать депрессию, тревожное расстройство или проблемы с социальной адаптацией. Нормальная психика пытается найти баланс, чтобы приспособиться. Часто для этого необходима переоценка ценностей. В Эстонии слишком большое количество суицидов. Еще больше людей, которые чувствуют себя несчастными: они не хотят жить дальше, не чувствуют радости и не хотят существовать. Это зачастую влечет за собой ложный стыд. Всегда стоит обращаться за помощью, разговор — это лучший способ. Поговорите со своими близкими — с другом или подругой, если поговорить не с кем, опишите свои проблемы в дневнике. Прежде всего нужно любить себя”.