Врач и предприниматель Рут Олтьер о коронавирусе: этот вирус бешеный, он разрушает организм

На основании многолетнего опыта Олтьер может подтвердить две вещи. Во-первых, пандемию коронавируса можно победить только в сотрудничестве с учеными. Во-вторых, в экономическом плане этот кризис обойдется страшно дорого — к каждой сегодняшней единице прибавится еще целая куча нулей.

В интервью Eesti Päevaleht среди прочего речь зашла о вакцине от коронавируса.

Когда появится вакцина? "Хрустального шара у меня нет, но ВОЗ говорит, что на это уйдет 18 месяцев. Это очень долго. Основываясь на интуиции, хотела бы надеяться, что, может быть, к концу года появится, но это, конечно, очень оптимистичный прогноз.

Свежая новость, что голландцам удалось разработать первое антитело, которое блокирует SARS-CoV-2. Им можно было бы как лечить уже зараженных, так и защищать еще не зараженных людей, а также использовать его в диагностике. Производство антител более быстрое, чем производство вакцины. Будем держать кулаки", — ответила Олтьер.