30.03.2020, 08:10

Врач и предприниматель Рут Олтьер о коронавирусе: этот вирус бешеный, он разрушает организм

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Вилья Кийслер
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Врач и предприниматель Рут Олтьер о коронавирусе: этот вирус бешеный, он разрушает организм
FOTO: Aldo Luud

Врач с опытом инфекциониста, руководитель производящего дезинфицирующие средства Chemi-Pharm, более 20 лет боровшаяся с бактериями убийцами в разных уголках мира бизнесвумен Рут Олтьер (60) с самого начала следила за происходящим в Китае с напряженным вниманием. Она хорошо представляла, что вскоре начнется. Конечно, она говорила об этом как дома, так и с коллегами, но ей не верили, пишет Eesti Päevaleht.

На основании многолетнего опыта Олтьер может подтвердить две вещи. Во-первых, пандемию коронавируса можно победить только в сотрудничестве с учеными. Во-вторых, в экономическом плане этот кризис обойдется страшно дорого — к каждой сегодняшней единице прибавится еще целая куча нулей.

В интервью Eesti Päevaleht среди прочего речь зашла о вакцине от коронавируса.

Когда появится вакцина? "Хрустального шара у меня нет, но ВОЗ говорит, что на это уйдет 18 месяцев. Это очень долго. Основываясь на интуиции, хотела бы надеяться, что, может быть, к концу года появится, но это, конечно, очень оптимистичный прогноз.

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Свежая новость, что голландцам удалось разработать первое антитело, которое блокирует SARS-CoV-2. Им можно было бы как лечить уже зараженных, так и защищать еще не зараженных людей, а также использовать его в диагностике. Производство антител более быстрое, чем производство вакцины. Будем держать кулаки", — ответила Олтьер.

Не будет ли все-таки так, что вакцина выйдет на рынок тогда, когда мы в ней больше не будем нуждаться? "Мы имеем дело с совершенно новым вирусом, с которым человеческий организм сталкивается впервые. Этот вирус бешеный, он сильно разрушает организм. Он еще не привык к человеку и не знает, как себя вести — так же, как не привык к нему и не умеет себя вести и человек. Вирусы с таким большим распространением обычно склонны повторяться. Но мы еще не знаем точно, мы каждый день узнаем о вирусе что-то новое.

Говоря о вирусе, очень важно использовать научные подходы, подключать знания врачей, вирусологов, инфекционистов. Важно, чтобы мы моделировали все имеющиеся знания в единое целое. Важнее всего, чтобы мы принимали решения на базе науки, а не эмоций", — подчеркнула Олтьер.

Интервью полностью читайте в Eesti Päevaleht.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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