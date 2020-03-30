Врач и предприниматель Рут Олтьер о коронавирусе: этот вирус бешеный, он разрушает организм

Не будет ли все-таки так, что вакцина выйдет на рынок тогда, когда мы в ней больше не будем нуждаться? "Мы имеем дело с совершенно новым вирусом, с которым человеческий организм сталкивается впервые. Этот вирус бешеный, он сильно разрушает организм. Он еще не привык к человеку и не знает, как себя вести — так же, как не привык к нему и не умеет себя вести и человек. Вирусы с таким большим распространением обычно склонны повторяться. Но мы еще не знаем точно, мы каждый день узнаем о вирусе что-то новое.
Говоря о вирусе, очень важно использовать научные подходы, подключать знания врачей, вирусологов, инфекционистов. Важно, чтобы мы моделировали все имеющиеся знания в единое целое. Важнее всего, чтобы мы принимали решения на базе науки, а не эмоций", — подчеркнула Олтьер.
Интервью полностью читайте в Eesti Päevaleht.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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