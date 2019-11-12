Врач-диабетолог: не все диабетики должны наблюдаться у семейного врача

По словам Марью Паст, природа многих болезней, включая диабет, теперь приобрела более новую картину, чем была еще совсем недавно, кроме того, усовершенствованы и сами лекарства. ”В разработке лекарств произошли большие изменения, появились новые препараты, которые меняют подход к пациенту. Например, существуют лекарства, которые, помимо контроля уровня сахара в крови, также защищают от сердечных заболеваний или даже защищают почки. Но изменился и, например, подход к болезни. Если до сих пор мы диагностировали диабет как 1-го или 2-го типа, то сегодня диабет 2-го типа генетически делится на 4-5 разных категорий. Не все пациенты реагируют на стандартное лечение: одним подходит одно лекарство, другим — другое. Иногда помогают схемы лечения, которые кажутся откровенно нелогичными. Это и есть генетика и базирующаяся на этом ориентированность на пациента”, — добавила Марью Паст.

”Мы созвали круглый стол на тему диабета, чтобы специалисты могли обсудить, как подходить к проблемам людей, страдающих диабетом”, — сказал директор Союза фармацевтических предприятий Рихо Тапфер. ”Как отметил представитель семейных врачей на встрече прошлогоднего круглого стола, у семейных врачей, как правило, мало времени для того, чтобы заниматься хроническими пациентами. Это означает, однако, что последующее наблюдение осложнений фрагментировано и достаточно случайно. Какие имеются ориентированные на пациента решения и как исправить положение — мы и обсудим за сегодняшним круглым столом”.

”У нас в Эстонии сегодня семейный врач — и швец, и жнец, и на дуде игрец: он должен уметь всё. При наблюдении за тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как диабет, нам следует рассмотреть, кто может быть руководителем группы, у которого будет иметься полный обзор пациента. Независимо от того, находится ли пациент под наблюдением семейного врача или другого специалиста, к нему следует подходить индивидуально, с учетом потребностей пациента — это сэкономит время как для врача, так и для пациента, и будет способствовать более крепкому здоровью”, — добавила доктор Марью Паст. В других странах мира для диабетиков существуют так называемые Диабетические центры, которые координируют наблюдение и лечение людей с диабетом.