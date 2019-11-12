12.11.2019, 12:40

Врач-диабетолог: не все диабетики должны наблюдаться у семейного врача


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Veresuhkru mõõtmineFoto: Argo Ingver

В ноябре ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Сегодня, 12 ноября, проходит круглый стол на тему диабета, созванный Союзом фармацевтических предприятий Эстонии.

Как сообщается в пресс-релизе, врачи, представители пациентов, официальные лица и прочие специалисты обсудят за круглым столом, в какой мере сегодняшний подход в Эстонии ориентирован на страдающего диабетом пациента и как можно улучшить сложившуюся ситуацию.

”Наше лечение страдающего диабетом пациента сегодня во многом ориентировано на семейного врача — это, вероятно, самый дешевый подход для государства, и важно, чтобы семейный врач с самого начала был в курсе о пациенте и течении его болезни. Но, к сожалению, не все хронические пациенты подходят для наблюдения у семейного врача”, — сказала эндокринолог из Эстонского центра диабета доктор Марью Паст.

”Есть диабетики, заболевание которых легко поддаётся контролю, и именно они находятся под наблюдением семейного врача. У эндокринолога должны наблюдаться все, кто страдает диабетом 1-го типа, а также сложные больные, страдающие диабетом 2-го типа. Сложные диабетики — это так называемые мульти-пациенты — у них много осложнений диабета и различных заболеваний одновременно. Таким пациентам нужен ряд специалистов для наблюдения и поддержания их здоровья. Но в то же время для управления всем процессом необходим один руководитель команды — ведь это командная работа.

По словам Марью Паст, природа многих болезней, включая диабет, теперь приобрела более новую картину, чем была еще совсем недавно, кроме того, усовершенствованы и сами лекарства. ”В разработке лекарств произошли большие изменения, появились новые препараты, которые меняют подход к пациенту. Например, существуют лекарства, которые, помимо контроля уровня сахара в крови, также защищают от сердечных заболеваний или даже защищают почки. Но изменился и, например, подход к болезни. Если до сих пор мы диагностировали диабет как 1-го или 2-го типа, то сегодня диабет 2-го типа генетически делится на 4-5 разных категорий. Не все пациенты реагируют на стандартное лечение: одним подходит одно лекарство, другим — другое. Иногда помогают схемы лечения, которые кажутся откровенно нелогичными. Это и есть генетика и базирующаяся на этом ориентированность на пациента”, — добавила Марью Паст.

”Мы созвали круглый стол на тему диабета, чтобы специалисты могли обсудить, как подходить к проблемам людей, страдающих диабетом”, — сказал директор Союза фармацевтических предприятий Рихо Тапфер. ”Как отметил представитель семейных врачей на встрече прошлогоднего круглого стола, у семейных врачей, как правило, мало времени для того, чтобы заниматься хроническими пациентами. Это означает, однако, что последующее наблюдение осложнений фрагментировано и достаточно случайно. Какие имеются ориентированные на пациента решения и как исправить положение — мы и обсудим за сегодняшним круглым столом”.

”У нас в Эстонии сегодня семейный врач — и швец, и жнец, и на дуде игрец: он должен уметь всё. При наблюдении за тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как диабет, нам следует рассмотреть, кто может быть руководителем группы, у которого будет иметься полный обзор пациента. Независимо от того, находится ли пациент под наблюдением семейного врача или другого специалиста, к нему следует подходить индивидуально, с учетом потребностей пациента — это сэкономит время как для врача, так и для пациента, и будет способствовать более крепкому здоровью”, — добавила доктор Марью Паст. В других странах мира для диабетиков существуют так называемые Диабетические центры, которые координируют наблюдение и лечение людей с диабетом.

На встрече круглого стола по теме диабета выступят эндокринологи Мари Веррев и Марью Паст, семейный врач Пирет Роспу, руководитель отдела системы развития здоровья Министерства социальных дел Хели Палусте, председатель правления Больничной кассы Райн Лаане, руководитель проекта персональной медицины Института развития здоровья Хелен Лепа, президент Эстонского диабетического союза Ульви Таммер-Яэтес и Койт Арро из Союза фармацевтических предприятий. Дискуссией руководит Урмас Вайно.

В ноябре ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. По случаю этого дня Союз фармацевтических предприятий организует круглый стол, предназначенный вниманию общественности, цель которого — сфокусироваться на теме диабета в целом, сосредоточившись прежде всего на вопросах базирующегося на ценностях здравоохранения и ориентированных на пациента показателях в диабете.

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