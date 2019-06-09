09.06.2019, 22:01

Впервые в новом формате: в центре Раквере состоялся ”Банный марафон”

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rus.delfi.ee
EST
Впервые в новом формате: в центре Раквере состоялся ”Банный марафон”
Foto: Raivo Tasso

На центральной площади Раквере прошел ”Банный марафон”: на два дня было выставлено 20 передвижных саун, попариться в которых могли все желающие, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Мероприятие состоялось в Эстонии в подобном формате впервые, и уже в первый день привлекло около 500 участников

"В одном месте можно было попробовать разные бани, которые вообще в Эстонии есть", - сказал представитель центра отдыха Ламмасмяэ Меэлис Парийыги, которому принадлежит идея провести такое мероприятие.

"Я думаю, что нигде в Европе невозможно париться на центральной площади, но в Раквере это возможно. Если люди скажут, что им нравится, то будем делать", - добавил мэр Раквере Марко Торм, говоря о перспективах превращение марафона в традицию.

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