Впервые в истории: министерство лишило общеобразовательную школу лицензии

Сегодня Министерство образования и науки аннулировало лицензию на деятельность расположенной в волости Рыуге школы Краби.
Частная школа Краби действовала с 2017 года на основании временной лицензии на деятельность в качестве основной школы. В школе обучается 40 учеников.
Директор учреждения Яана Кывату сказала Delfi, что они решение пока не получили и более подробных комментариев дать не могут.
В декабре минувшего года министерство провело в школе проверку, в ходе которой были выявлены существенные нарушения. Министерство пришло к выводу, что школа не в состоянии предлагать образование, соответствующее государственным стандартам.
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