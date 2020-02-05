Впервые в истории: министерство лишило общеобразовательную школу лицензии

Частная школа Краби действовала с 2017 года на основании временной лицензии на деятельность в качестве основной школы. В школе обучается 40 учеников.

Директор учреждения Яана Кывату сказала Delfi, что они решение пока не получили и более подробных комментариев дать не могут.

В декабре минувшего года министерство провело в школе проверку, в ходе которой были выявлены существенные нарушения. Министерство пришло к выводу, что школа не в состоянии предлагать образование, соответствующее государственным стандартам.