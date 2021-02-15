15.02.2021, 14:11

Впервые в этом году открыта ледовая дорога


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Jäätee Triigi Tärkma
Jäätee Triigi TärkmaFoto: Irina Mägi

Наконец открыта первая в этом году ледовая дорога — между Лааксааре и Пийриссааре. Она выдерживает массу до 2 тонн. Ледовая дорога длиной в 8,4 км открыта в светлое время дня on в период 9:00–16:00.

Въезд на ледовую дорогу и с нее необходимо регистрировать в кордоне Мехикоорма.

Возможно чрезвычайное закрытие ледовой дороги, исходя из погодных условий. Состояние ледовой дороги можно посмотреть на карте ледовых дорог TarkTee.

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