Впервые в Эстонии: в субботу любителей собак приглашают в парк Каламая на уникальную акцию!

Организация Purina Eesti приглашает всех любителей собак принять участие в акции по чистке зубов вместе со своими питомцам. В то время, как рекордное число участников будет чистить свои зубы, их четвероногие любимцы также смогут привести зубы в порядок при помощи жевательных палочек Purina Dentalife.

Все, кто хочет участвовать в акции, должны взять с собой зубную щетку, а при желании еще одну новую нераспечатанную зубную щетку, которую можно будет положить как пожертвование в контейнер Продуктового банка. Число пожертвованных щеток удвоит Purina Eesti.

По словам руководителя по связям с общественностью Продуктового банка Клаудии Вихма, основная миссия их организации помогать нуждающимся семьям продуктами, но людям конечно же необходима и другая помощь ”Инициатива компании Purina добавить в продуктовый пакет зубные щетки прекрасная идея, поскольку речь идет о предмете первой необходимости, который быстро изнашивается, и в этом случае семье в среднем приходится приобретать за раз 4-5 штук, а это становится ощутимым расходом для ее бюджета”.

Акция по установлению рекорда Эстонии по чистке зубов в парке Каламая начнется в 13.00. Ведущая мероприятия - Туули Ранд вместе со своей собакой Зои. Вас будет развлекать приятной музыкой DJ Гита Сиймпоэг, a вкусную уличную еду привезет торговая машина ÖKU.