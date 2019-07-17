Впервые после выборов: поддержка оппозиционных партий превысила рейтинг правящей коалиции(17)
Благодаря рекордно высокой популярности Партии реформ и снизившемуся рейтингу Центристской партии и EKRE, совокупная поддержка оппозиционных партий впервые после выборов в марте 2019 года превысила суммарный рейтинг входящих в правительство партий.
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