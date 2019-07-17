Впервые после выборов: поддержка оппозиционных партий превысила рейтинг правящей коалиции

По данным проведенного социологической фирмой Norstat опроса, за Партию реформ в настоящий момент готовы проголосовать 35,4% избирателей, а 10,8% готовы поддержать социал-демократов, т.е. совокупный рейтинг парламентской оппозиции достиг 46,2%, пишет rus.err.ee.

За возглавляющих правительство центристов голоса готовы отдать 20% избирателей, а текущий рейтинг их партнеров по коалиции — партий EKRE и Isamaa составляет 16,5 и 8,4%, соответственно. Таким образом, суммарная поддержка коалиции составляет 44,9%, впервые после выборов уступив рейтингу оппозиции в опросах Norstat.

Опрос проведен в период с 11 июня по 15 июля, в его рамках еженедельно опрашивалось около 1000 респондентов.