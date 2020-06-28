Впервые после открытия границ: президент Кальюлайд отправилась с визитом в Германию

В ходе визита Керсти Кальюлайд в том числе встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам советника президента по иностранным делам Лаури Куузинга, визит Керсти Кальюлайд в Германию станет первым официальным визитом после того, как эта страна снова открыла свои границы.

"Это показывает особый характер наших отношений. Германия является двигателем Европы, и, как следующий председатель Совета ЕС, она также будет играть важную роль в успешном выходе из кризиса, вызванного в Европе коронавирусом. Понятно, что Европа должна быть в этом единой, и это важнее, чем когда-либо ранее", — добавил Куузинг.

Глава государства вернется в Эстонию во вторник вечером.