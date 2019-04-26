ВПЕРВЫЕ И ТОЛЬКО НА DELFI: Марк Сирык — о заключении и преследовании после бронзовой ночи, нынешней жизни в РФ и своем модном бренде

Что значит: Россия тебя защищала? Каким образом?

Не в прямом смысле. Россия — это кто? Люди! В то время я был членом движения ”Наши” (смеется). Я испытывал моральную поддержку со стороны организации, со стороны ребят.

Вспоминая те годы, жалеешь ли ты, что связался с организацией ”Наши”? Ведь ты был тогда школьником…

Я горжусь своими поступками. Все, что я делал, было правильно. Ни на каплю, ни на йоту не задумываюсь о том, что поступил неправильно. Единственное, я не соглашался с двумя вещами: когда кто-то героизировал меня, и, наоборот, делал козлом отпущения. Я не согласен ни с теми, ни с другими, потому что не был виноват в том, что государство организовало эти события.

Начнем с того, что если в государстве что-то происходит, то виноваты не те, кто это сделали, а государство и государственные органы, которые допустили это. Именно они позволили этому произойти.

Mark Sirõk Foto: Dmitri Šmatov, Mark Sirõk erakogu

В интервью Максим Рева рассказывал про свое заключение. Он запомнил твои слова, когда тебя завели к нему в камеру: ”Все, меня отпускают”. После этого он морально был опустошен. А ты помнишь свои эмоции в тот момент?

Я помню нашу встречу, помню тот шок, который испытал. Об освобождении мне сообщили буквально за 10 минут. До этой встречи нас, условно говоря, прятали друг от друга, мы не пересекались ни разу. И тут такое странное стечение обстоятельств: мне внезапно сообщают, что необходимо собрать вещи.

Мы с Максом оказываемся в одной камере. Разумеется, я поделился этой новостью с искренней душой. Я думал, что освобождают нас всех. Поначалу я не понял, что произошло. Меня вывезли тихонько. И только потом, когда я приехал домой, об этом сообщили в прессе. Только после освобождения я узнал, что вообще происходило в мире. Была информационная блокада.

Когда тебе вменяли в вину организацию массовых беспорядков, ты боялся возможного заключения?

Когда меня обвинили, я не понимал, за что. А потом очень милая девушка-прокурор процедила сквозь зубы: ”Тебе стоит сесть на 5 лет”. Разумеется, я испытал колоссальный шок. Это пробрало меня до мозга костей. И передать эти эмоции словами невозможно. В то время же дела в прямом смысле слова штамповали. Позже до меня долетела весть, что эта девушка пошла на повышение.

Ты жалеешь, что оказался тогда не в нужном месте не в нужное время? Хотел бы вычеркнуть из своей жизни эту историю?

Нет! Тогда бы я не стал тем, кем я стал. Я бы не учился в Петербурге. Вероятнее всего, не занимался бы дизайном и не жил бы такой интересной жизнью, какая у меня есть сейчас.

На одной из лекций про кино и телевидение я услышал, что в истории есть три вещи: герой, преграды и преодоление преград. Если нет преград — нет героя, если нет преодоления, — то это уже не история. Значит, у меня есть какая-то история в плане моей личности.

А героем ты себя чувствуешь?

Нет. Я не сделал ничего такого. Я попал в случайное сплетение обстоятельств, да. Я был одним из организаторов различных уличных акций. Мы выходили и выражали свое мнение, делали все официально и законно. До сих пор есть люди, которые так делают. Только их за это не сажают.

У тебя остались вопросы к эстонскому государству?

К государству — нет, к конкретным людям — да. Например, к журналистам, которые писали неправду либо выносили на всеобщее обсуждение очень личное.

Зачем меня оклеветали? Хот, в принципе, время прошло, и сейчас мне пофигу! Один только вопрос остается все же открытым: кто ответит за Дмитрия Ганина? Я считаю, что я еще легко отделался. А парень, которого убили…

Кто руководил операцией, — он отвечает за это. Но все же странно спрашивать: ”Как вы себя чувствуете?” Я надеюсь, что каждому воздастся по заслугам.

Mark Sirõk Foto: Dmitri Šmatov, Mark Sirõk erakogu

Ты не боялся, что тебя убьют после освобождения?

Интересный вопрос… У меня периодически роились такие мысли… Потом развилась паранойя. Года два или три она у меня была. Периодически замечаешь, что за тобой следят, фотографируют исподтишка, идет прослушивание телефонных разговоров, угрожают друзьям-школьникам и тому подобное. Все это пугает. Иногда я думал: а что, если внезапно что-то случится с родителями? Их здоровье после всего этого уж точно нисколько не улучшилось…

Как ты думаешь, повторение беспорядков в Эстонии возможно?