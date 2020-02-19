Впереди всех стран Балтии: Эстония заняла 22-е место в глобальном индексе милитаризации

Общая тенденция - рост уровня военной активности, оборонных расходов, количества конфликтов в мире.

Первое место уже традиционно занимает Израиль, где при населении около 9 млн человек, численность вооруженных сил составила 169 тысяч военнослужащих и 465 тысяч резервистов. Военные расходы составляют 4,3 процента ВВП.

За Израилем на втором месте следует Сингапур, а за ним - Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан. Все страны, кроме Азербайджана, сохранили свое место в первой десятке (шесть из них - европейские). Азербайджана по уровню милитаризации поднялся с 12-го до 10-го места.

Эстония занимает самое высокое место среди стран Балтии - 22-е. Литва находится на 26-м, Латвия - на 44-й позиции.

Россию (6 место) авторы доклада Макс Мутшлер (Max Mutschler) и Мариус Балес (Marius Bales) отмечают отдельно во вступлении как страну, которая по-прежнему обладает одним из крупнейших военных потенциалов в мире и за последние несколько лет модернизировала военную технику и улучшила свои оборонные технологические возможности. При этом указывается, что с 2016 по 2018 годы военные расходы РФ сократились с 82,6 млрд долларов до 64,2 млрд долларов (так же как и их доля в ВВП с 5,5 до 3,9 процента). Авторы исследования предполагают, что причина - в сложной экономической ситуации в России и санкциях Запада.