19.02.2020, 20:03

Впереди всех стран Балтии: Эстония заняла 22-е место в глобальном индексе милитаризации


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Впереди всех стран Балтии: Эстония заняла 22-е место в глобальном индексе милитаризации
pixabay.com

Боннский международный центр конверсии (BICC) представил в среду, 19 февраля, ежегодный глобальный индекс милитаризации. Эстония в рейтинге занимает довольно высокое - 22-е место.

Общая тенденция - рост уровня военной активности, оборонных расходов, количества конфликтов в мире.

Первое место уже традиционно занимает Израиль, где при населении около 9 млн человек, численность вооруженных сил составила 169 тысяч военнослужащих и 465 тысяч резервистов. Военные расходы составляют 4,3 процента ВВП.

За Израилем на втором месте следует Сингапур, а за ним - Армения, Кипр, Южная Корея, Россия, Греция, Иордания, Беларусь и Азербайджан. Все страны, кроме Азербайджана, сохранили свое место в первой десятке (шесть из них - европейские). Азербайджана по уровню милитаризации поднялся с 12-го до 10-го места.

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Эстония занимает самое высокое место среди стран Балтии - 22-е. Литва находится на 26-м, Латвия - на 44-й позиции.

Россию (6 место) авторы доклада Макс Мутшлер (Max Mutschler) и Мариус Балес (Marius Bales) отмечают отдельно во вступлении как страну, которая по-прежнему обладает одним из крупнейших военных потенциалов в мире и за последние несколько лет модернизировала военную технику и улучшила свои оборонные технологические возможности. При этом указывается, что с 2016 по 2018 годы военные расходы РФ сократились с 82,6 млрд долларов до 64,2 млрд долларов (так же как и их доля в ВВП с 5,5 до 3,9 процента). Авторы исследования предполагают, что причина - в сложной экономической ситуации в России и санкциях Запада.

Страны НАТО в Европе, прежде всего страны Балтии и Восточной Европы, тем временем начали масштабные долгосрочные программы вооружения, что авторы индекса связывают в первую очередь с напряжением в отношениях с Россией и конфликтом в Украине. Частично милитаризацию Европы также связывают с давлением президента США Дональда Трампа на партнеров по НАТО.

Авторы индекса оценивают численность армии, численность населения, военные расходы и их соотношение с ВВП страны, общий уровень экономического развития и государственного управления. Например, США оказались на 31 позиции, хотя ни одна страна не тратит на своих военных столько денег, сколько США (более 633 млрд долларов в 2018 году), и это составляет лишь 3,2% ВВП.

Все страны Ближнего и Среднего Востока характеризуются высокой степенью милитаризации. За исключением Ирака, все они входят в топ-30 индекса. Как и в предыдущие годы, Азию возглавляет Сингапур (2 место в общем рейтинге), а в абсолютных цифрах Китай (94 место) инвестирует больше всего средств в свои вооруженные силы в регионе.

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