"Впереди — длинный путь". Лечение пятилетнего Павла, у которого в Германии диагностировали лимфому, продолжится в Эстонии

"Лечение 5-летнего Павла, получившего в Германии диагноз лимфома, продолжится в Эстонии, в клинике Тартуского университета. У Павла впереди длинный путь лечения, но маленький мальчик — храбрый борец, и возможность в перерывах между лечением бывать дома даёт много сил как Павлу, так и его семье", — пишет фонд в Facebook.

"В конце прошлого года дважды просили помощь для 5-летнего Павла, получившего страшный диагноз и нуждающегося в покрытии расходов на лечение в клинике Дюссельдорфа. Вдобавок на обратном пути в Эстонию из-за сильной боли в животе и плохого самочувствия Павел попал в интенсивное отделение университетской клиники Франкфурта, но спустя некоторое время состояние Павла улучшилось настолько, что его на медицинском самолёте доставили прямо в Тарту. Огромное спасибо команде Клиники Тартуского университета и Больничной кассе, которая организовала этот перелёт и взяла на себя расходы".

"Детский фонд Клиники Тартуского университета с помощью замечательных жертвователей оплатил первоначальные расходы на лечение Павла в Дюссельдорфе в размере 50 000 евро, вдобавок помогли оплатить транспортные расходы и расходы на проживание и аренду разных вспомогательных приспособлений в Германии. Так как клиника Дюссельдорфа ещё не выставила окончательный счёт, мы пока, к сожалению, не можем сказать, каковы действительные расходы на лечение Павла в Германии. В Эстонии лечение Павла продолжится уже за счёт Больничной кассы и нам остаётся лишь держать кулаки, чтобы он как можно быстрее выздоровел", — сообщает фонд.

Фонд благодарил всех жертвователей, которые помогли мальчику, а также сообщает, что в помощи нуждаются и другие дети. Все, кто хочет помочь, могут сделать это позвонив по номерам:

900 5025, жертвуете 5 евро

900 5100, 10 евро

900 5500, 50 евро

Звонок следует дослушать до конца.

либо переведя посильную сумму на счет SA Tartu Ülikooli Kliinikum:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607