Возобновление торговли в Скандинавии увеличило оборот эстонской типографии

Маргус Ююрике, исполнительный руководитель Printcenter: ”Мы видим, что в последние недели целевые рынки восстанавливаются, и объем поступивших заказов в евро растут, так как в Скандинавии люди получили возможность вновь посещать магазины”.

”В прошлом году наш оборот был около 6 миллионов евро и по сравнению с 2018 годом он вырос. В нынешнем году мы шли в темпе прошлого года до марта, но в апреле в части некоторых заказов произошел спад, так как запланированные кампании в связи со вспышкой заболевания были отложены. С другой стороны во время кризиса типография стала получать заказы на информационные материалы, связанные с коронавирусом — напольные наклейки, конверты для ворот безопасности с предупреждающими надписями. Мы сконцентрированы на экспорте, но при этом в значительных объемах делаем работу и для заказчиков из Эстонии”,- сказал он.

По словам Маргуса Ююрике, в будущем по-прежнему предполагается рост цифровой печати, быстрые заказы, небольшие партии и более разносторонний выбор материала, на котором цифровая печать позволяет делать специальные заказы. Движение в сторону небольших объемов продукции, так как кампании быстро меняются.

Недавно Printcenter обновил свой цифровой отдел резаками и двумя принтерами Efi VUTEk, максимальная ширина печати которых составляет 3,2 метров.

Ивар Лепику, менеджер по продажам Printcenter сказал, что ожидания клиентов в части качества услуг растут. ”Мы помогаем клиентам придумывать решения и тестировать их. Пробный образец изделия надо выслать не позднее следующего рабочего дня. Быть оферентом с самым дешевым предложением больше не является нашей целью, а надо быть оферентом с наилучшим решением и самым быстрым сроком поставки. Бывали ситуации, когда мы получали заказ в субботу вечером и отправляли готовую работу уже в воскресенье”. По его словам, скорость и созидательная способность являются причинами, по которым эстонские типографии являются предпочтительными партнерами в странах Скандинавии.

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