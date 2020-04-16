Возобновится ли полноценное обучение в школах после 15-го мая?

Однако Госканцелярия сообщила, что вероятнее всего обучение не возобновится с 18 мая в полном объеме.
При организации учебной работы, образовательным учреждениям предстоит соблюдать все ограничения на передвижение и сборы, которые будут действовать на тот момент.
Министерство образования и науки рекомендует общеобразовательным школам до начала летних каникул:
- следить за успеваемостью учеников до начала летних каникул;
- при необходимости предлагать индивидуальное руководство или работу небольшой группой;
- проводить развивающие беседы и учебные дни.
Надолго ли закрыли учебные заведения?
Дистанционное обучение можно будет прекратить только после того, как в стране воцарится безопасность и риск заражения отступит.
Предпосылки к прекращению дистанционного обучения:
- Безопасность учащихся: вернуть детей в школы можно только тогда, когда это станет абсолютно безопасным.
- Организация транспортного сообщения: общественный транспорт должен будет работать в прежнем объеме или должна быть организована развозка школьным автобусом.
- Школьное питание: в условиях частичного восстановления учебной работы необходимо будет решить вопрос с питанием в школах.
При организации учебной работы после 15 мая необходимо будет соблюдать все ограничения на передвижение и сборы, которые будут действовать на тот момент. Рекомендуем следить за успеваемостью учеников до начала летних каникул и при необходимости предложить индивидуальное руководство или работу небольшой группой. Можно проводить развивающие беседы и учебные дни.
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