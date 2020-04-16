Возобновится ли полноценное обучение в школах после 15-го мая?

Однако Госканцелярия сообщила, что вероятнее всего обучение не возобновится с 18 мая в полном объеме.

При организации учебной работы, образовательным учреждениям предстоит соблюдать все ограничения на передвижение и сборы, которые будут действовать на тот момент.

Министерство образования и науки рекомендует общеобразовательным школам до начала летних каникул:

следить за успеваемостью учеников до начала летних каникул;

при необходимости предлагать индивидуальное руководство или работу небольшой группой;

проводить развивающие беседы и учебные дни.

Надолго ли закрыли учебные заведения?



Дистанционное обучение можно будет прекратить только после того, как в стране воцарится безопасность и риск заражения отступит.

Предпосылки к прекращению дистанционного обучения:

Безопасность учащихся: вернуть детей в школы можно только тогда, когда это станет абсолютно безопасным.

Организация транспортного сообщения: общественный транспорт должен будет работать в прежнем объеме или должна быть организована развозка школьным автобусом.

Школьное питание: в условиях частичного восстановления учебной работы необходимо будет решить вопрос с питанием в школах.



При организации учебной работы после 15 мая необходимо будет соблюдать все ограничения на передвижение и сборы, которые будут действовать на тот момент. Рекомендуем следить за успеваемостью учеников до начала летних каникул и при необходимости предложить индивидуальное руководство или работу небольшой группой. Можно проводить развивающие беседы и учебные дни.

