16.04.2020, 15:51

Возобновится ли полноценное обучение в школах после 15-го мая?


EST
Pikapäevarühm Tallinna Ühisgümnaasiumis
Pikapäevarühm Tallinna ÜhisgümnaasiumisFoto: Rauno Volmar

Ранее министр образования и науки Майлис Репс сообщила, что правительство рассматривает сценариц того, чтобы часть учеников вернулась в школу 15 мая, и обучение проходило в маленьких группах до 10 июня.

Однако Госканцелярия сообщила, что вероятнее всего обучение не возобновится с 18 мая в полном объеме.

При организации учебной работы, образовательным учреждениям предстоит соблюдать все ограничения на передвижение и сборы, которые будут действовать на тот момент.

Министерство образования и науки рекомендует общеобразовательным школам до начала летних каникул:

  • следить за успеваемостью учеников до начала летних каникул;
  • при необходимости предлагать индивидуальное руководство или работу небольшой группой;
  • проводить развивающие беседы и учебные дни.

Надолго ли закрыли учебные заведения?


Дистанционное обучение можно будет прекратить только после того, как в стране воцарится безопасность и риск заражения отступит.

Предпосылки к прекращению дистанционного обучения:

  • Безопасность учащихся: вернуть детей в школы можно только тогда, когда это станет абсолютно безопасным.
  • Организация транспортного сообщения: общественный транспорт должен будет работать в прежнем объеме или должна быть организована развозка школьным автобусом.
  • Школьное питание: в условиях частичного восстановления учебной работы необходимо будет решить вопрос с питанием в школах.


При организации учебной работы после 15 мая необходимо будет соблюдать все ограничения на передвижение и сборы, которые будут действовать на тот момент. Рекомендуем следить за успеваемостью учеников до начала летних каникул и при необходимости предложить индивидуальное руководство или работу небольшой группой. Можно проводить развивающие беседы и учебные дни.

Читайте также: