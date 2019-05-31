”Возмутительный случай!” Клиентку ласнамяэской Maxima потрясли расистские высказывания продавщицы

"Уже много было написано про неуважительное отношение персонала к покупателям, но этот случай меня потряс, — пишет Елена (имя изменено — прим.ред.). — Вчера (в воскресенье — прим.ред.) я расплачивалась за покупки в кассе самообслуживания и слышала, как человек, который всегда находится в зале самообслуживания, разговаривал с одной из покупательниц, наверное, своей знакомой”.

По словам Елены, девушка-продавец и ее знакомая говорили о цыганах. "Этих цыган надо научить порядку, чтобы тут не ср*ли. Приехали в нашу страну, пусть соблюдают наши законы, иначе мы пойдем в их страны. У них в стране им всем покажем, как надо! Задавить их всех! Иначе конец всей нашей белой расе!” — передает Елена слова работницы магазина. Далее, как говорит Елена, последовали нецензурные ругательства и призывы ”раскатать их всех”. Елена сделала девушке замечание, но та не унималась.

"Я ушла из магазина, но решила позвонить и поговорить с начальством и рассказать об инциденте, — продолжает Елена. — В интернете я нашла кнопку "позвонить", но, к моему удивлению, на звонок моментально ответила та же самая девушка. Видимо, аппарат находится у касс самообслуживания”. Девушка попыталась выяснить, по какому вопросу звонит женщина, и сказала, что сегодня выходной день и начальства на месте нет. Так Елена решила обратиться в прессу.

"Считаю этот случай возмутительным. Понимаю, что в магазинах текучка кадров, но все же нельзя, чтобы люди с подобной идеологией призывали к агрессии столь открыто, оскорбляли людей, задевали и детей”, — резюмирует женщина.