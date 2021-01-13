ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ | Какой будет новая коалиция? У центристов еще есть шансы?

Выборы в 2019 году выиграла Партия реформ. Два года назад президент Керсти Кальюлайд предоставила возможность реформистам сформировать правительство, но партнеры не согласились — Центристская партия отказалась, а партия Isamaa решила пойти в коалицию с центристами и EKRE.

Теперь же центристы, Isamaa и EKRE вряд ли смогут создать новый союз. Причина этому — коррупционный скандал с Porto Franco.

Какие есть варианты?

Решение за председателем Партии реформ Каей Каллас. На правах победителя выборов именно она будет приглашать на переговоры различные партии и имеет право предложить им сформировать коалицию.

Наиболее возможный вариант — Партия реформ, Isamaa и Социал-демократическая партия. Вместе они набирают 57 голосов в Рийгикогу. (Официально 56, но учитывая голос Раймонда Кальюлайда — 57)

Второй вариант — позвать руководить государством скандальных центристов. Получается 59 голосов. Каллас предлагала в 2019 году Центристской партии войти в правительство, но Юри Ратас отказался. Скорее всего, так как пост премьер-министра достался бы конкуренту. Теперь у центристов намного меньше вариантов — либо в коалиции с реформистами, либо в оппозиции.

Наиболее маловероятный вариант — Партия реформ и EKRE. Отношения между Хельме и Каллас слишком натянуты. На двоих у них 53 голоса. В теории, для надежности реформисты могут пригласить Isamaa, тогда выйдет 65 голосов в Рийгикогу. Но при таком правительстве договориться будет крайне сложно.

Юри Ратас, уходя с поста премьера, отметил: Центристская партия готова быть и в оппозиции, и в коалиции.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.