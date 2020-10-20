Возможны варианты: решение о том, как будет проходить Перепись-2021, еще не принято

По словам генерального директора Департамента статистики Март Мяги, перепись населения в любом случае будет проводиться комбинированным методом.

”Основную часть необходимых данных мы получим из государственных регистров и людям придется отвечать только на некоторые вопросы, поскольку ответы на них невозможно получить ни из одного регистра. Эти вопросы касаются, например, владения иностранными языками, вероисповедания, а также ограничений, вызванных проблемами со здоровьем. Использование данных из регистров позволит людям значительно сэкономить время и заполнение электронной анкеты на одного человека займет не более 10 минут”, — сказал Мяги.

Подходящий метод переписи и способ сбора данных определяет Департамент статистики на основании Закона о государственной статистике, постановления Совета Европы и Европейского парламента.

”Решение о том, как в следующем году будет проводиться перепись, необходимо принять в этом году”, — отметил Мяги. — Если правительство утвердит выделение дополнительных 7,9 миллионов евро, то заполнять анкету переписи придется всем жителям Эстонии. Если нет, то Департамент статистики готов отдельно опросить 60 000 человек и на основе полученных сведений сделать обобщенные выводы относительно всей Эстонии. ”Независимо от того, будут заполнять анкету все жители Эстонии или 60 000 человек, все жители и жилые помещения будут переписаны на базе данных из государственных регистров”.

В конце года и в начале следующего Департамент статистики проведет тестирование методов переписи, технических систем, информирования населения и анкеты, чтобы проверить, как понимаются вопросы. Результаты тестирования будут проанализированы и на основе анализа сделаны необходимые поправки, чтобы подготовиться к проведению предстоящей в конце 2021 года переписи.

Для оценивания части переписи, которая проводится на базе регистров, Департамент статистики провел две пробных переписи: в 2016 и 2019 году. Обе пробные переписи подтвердили, что все получаемые из регистров данные соответствуют международным критериям качества. Начиная с 2024 года все государства Европейского союза будут проводить перепись населения ежегодно, что означает полный переход на проведение переписи на базе регистров.