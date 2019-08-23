Возможности въезда из Эстонии по электронной визе в Петербург будут ограниченными

Это автомобильные пункты пропуска Ивангород, Торфяновка, Брусничное и Светогорск; морские пункты пропуска Высоцк, Морской вокзал и Пассажирский порт Санкт-Петербург (”Морские ворота”); воздушный пункт пропуска Пулково, а также пешеходный пункт пропуска Ивангород.

В список не вошли железнодорожные пункты пропуска в Выборге, Ивангороде и на Финляндском вокзале Петербурга, а также морские в Выборге, Усть-Луге и Брусничном.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возможности въезда с 1 октября 2019 года в Петербург и Ленобласть по электронным визам.

Электронную визу можно будет оформить на сайте МИД РФ на четыре дня до въезда в страну. Она будет действовать не больше восьми суток пребывания иностранца в России (общий срок действия — 30 дней). Консульский сбор за выдачу взиматься не будет. Такие визы уже выдаются иностранцам, посещающим Дальний Восток и Калининградскую область.