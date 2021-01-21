Возможности родителей выбирать детский сад могут быть ограничены

Новый порядок предусматривает, что самоуправление уведомляет родителя за 90 календарных дней до достижения ребенком полутора лет, в каком детском саду ребенку гарантируется место. Родитель может либо принять место, либо отказаться от него. При назначении детского сада местное самоуправление должно в первую очередь учитывать близость места жительства ребенка к детскому саду, наличие в семье других детей, посещающих этот же сад, и по возможности пожелания родителей, близость к их месту работы и социально-экономическое положение семьи.

Это нововведение ограничит возможности родителей в самостоятельном выборе детского сада. К примеру, сейчас в Таллинне родители могут выбрать три детских сада, в которые поставить ребенка в очередь. Город Тарту использует местную систему управления образовательными услугами Arno, которая при распределении мест в детских садах в первую очередь учитывает выбор родителей. Так же, как и в Таллинне, в первую очередь рассматриваются те заявление, которые поступили раньше, то есть по сути система очередей та же, что и в столице. Оба самоуправления при этом исходят из пожеланий родителей.





”Поправка к закону действительно лишила бы родителей свободы выбора места в детском саду”, — говорит руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла. Он надеется, что в таком виде закон все-таки принят не будет и в ходе рассмотрения будет изменен таким образом, чтобы больше учитывать интересы семей.

По словам главы отдела начального и основного образования Министерства образования Лийны Пылд, изменения были продиктованы необходимостью избавиться от очередей в детские сады. По ее словам, самоуправления смогут учитывать интересы родителей, например, с помощью электронных систем, подобных Arno.

Согласно новому возможному порядку, в случае отказа от предложенного самоуправлением места, родители должны будут либо оставить ребенка дома, либо отдать в частный детский сад. При этом в последнем случае, если это будет частный детский сад, не имеющий договора с самоуправлением, большую часть расходов должны будут нести родители.