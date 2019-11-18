Возможности для подачи заявления на получение вида на жительство в следующем году уже исчерпаны

В следующем году на основании иммиграционной квоты будут выданы 1314 временных видов на жительство — вид на жительство будет выдан тем, кто подаст заявку с первого декабря. Как видно на примере системы бронирования PPA, в декабре больше нет свободного времени для подачи заявления для получения вида на жительство, а первые свободные времена можно найти в отделениях полиции в Курессааре и Кярдла 13 января.

"Каждую неделю забронировать время могут примерно триста человек. В декабре и январе было сделано более 2000 бронирований для подачи заявления на получение вида на жительство. Нужна ли им всем иммиграционная квота, этого сказать на основании бронирования нельзя, это станет ясно в ходе принятия заявления", — отметила эксперт бюро по идентификации и статусу Департамента полиции и погранохраны (PPA) Лийс Валк.

По ее словам, у тех, кто еще не забронировал время и даже у тех, у кого забронировано время на январь, больших шансов получить вид на жительство нет.