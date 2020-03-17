"Возможно, у мужа коронавирус, а тестов нет": Студентке после операции в Москве не вернуться в Эстонию

По ее словам, 28-летний муж (гражданин Латвии) хотел сделать тест на коронавирус, но в этом ему отказали. Он позвонил по экстренному номеру по вопросам о коронавирусе — на 1247, там ответили, что тестов нет и посоветовали обратиться к ”частникам”. Сдать тест за 81 евро можно было в клинике Medicum, но через несколько дней такой возможности не стало. В консультации семейных врачей (телефон 1220) посоветовали обратиться к семейному врачу, тот сказал: ”если будет плохо, звоните в скорую помощь”.

У Дарьи дилемма: возвращаться к мужу и, возможно, заразиться коронавирусом, либо остаться дома, но бросить мужа одного, ведь у него может быть простая пневмония. Так как она сама после операции, естественно, ей было бы легче восстановиться дома рядом с близким человеком.

Студентка ТУ добавила, что в Москве примерно на 100 человек — пять в масках, на улицах меньше народу не стало, а в некоторых магазин нет гречки и туалетной бумаги. ”В целом паники, как в Эстонии, нет. Одногруппникам из России посоветовали вернуться домой, так как до 1 мая занятий не будет. С выездом из Эстонии у них проблем не было”, — заверила она.

Если вам не уехать из какой-либо страны, то напишет на почту rus@delfi.ee

Читайте о том, как эстонские автомобилисты не могут выехать из Германии.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.