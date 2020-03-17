"Возможно, у мужа коронавирус, а тестов нет": Студентке после операции в Москве не вернуться в Эстонию
RusDelfi продолжает рассказывать истории о том, как коронавирус влияет на жизни людей.
RusDelfi продолжает рассказывать истории о том, как коронавирус влияет на жизни людей.
Дарья живет и учится в Тарту, переехала в Эстонию четыре года назад, получила вид на жительство. Родом из России. Сейчас она находится в Москве у родственников. ”Мне делали операцию — исправляли перегородку носа. Операция планировалась заранее, когда я поехала в Москву, в Эстонии был один зараженный коронавирусом, все было спокойно, не было чрезвычайного положения. Теперь мне не вернуться домой, сегодняшний автобус LuxEkspress Москва-Лухамаа отменили, на самолете не вылететь, купила билет на 20-е число на поезд Москва-Таллинн, но и его могут отменить”, — сказала она RusDelfi.
Возвращаться есть к кому. В Тарту ее ждет муж, у которого есть симптомы коронавируса. ”Боль в легких, ему тяжело дышать, слабость. Он работает в Тартуском университете, возможно, он мог заразиться именно там”, — добавила Дарья.
По ее словам, 28-летний муж (гражданин Латвии) хотел сделать тест на коронавирус, но в этом ему отказали. Он позвонил по экстренному номеру по вопросам о коронавирусе — на 1247, там ответили, что тестов нет и посоветовали обратиться к ”частникам”. Сдать тест за 81 евро можно было в клинике Medicum, но через несколько дней такой возможности не стало. В консультации семейных врачей (телефон 1220) посоветовали обратиться к семейному врачу, тот сказал: ”если будет плохо, звоните в скорую помощь”.
У Дарьи дилемма: возвращаться к мужу и, возможно, заразиться коронавирусом, либо остаться дома, но бросить мужа одного, ведь у него может быть простая пневмония. Так как она сама после операции, естественно, ей было бы легче восстановиться дома рядом с близким человеком.
Студентка ТУ добавила, что в Москве примерно на 100 человек — пять в масках, на улицах меньше народу не стало, а в некоторых магазин нет гречки и туалетной бумаги. ”В целом паники, как в Эстонии, нет. Одногруппникам из России посоветовали вернуться домой, так как до 1 мая занятий не будет. С выездом из Эстонии у них проблем не было”, — заверила она.
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