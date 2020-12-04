Возле "Котла культуры" будет снесено несколько ветхих зданий
Таллиннская горуправа постановила признать непригодными для использования и демонтировать амортизированные здания, расположенные на участке Пыхья пст, 35.
Таллиннская горуправа постановила признать непригодными для использования и демонтировать амортизированные здания, расположенные на участке Пыхья пст, 35.
По словам курирующей сферу городского имущества вице-мэра Эхи Вырк, сохранение находящихся на участке зданий не является целесообразным ни экономически, ни с точки зрения городского пространства.
”Старые здания полностью амортизированы и непригодны для использования, они не представляют архитектурной ценности. Демонтаж разрушающихся зданий сделает окрестности более привлекательными как для гостей ”Котла культуры”, так и для прогуливающихся в этом районе горожан. Откроются новые возможности для развития местности”, — сказала Вырк.
Будут снесены здания по адресу Каласадама, 6 и Румби, T6, где располагались мастерские и склады. По адресу Румби, 3 будут демонтированы два склада и гараж. Решение о сносе не затрагивает здание, находящееся в распоряжении Эстонского музея современного искусства.
Расположенные на участке Пыхья пст, 35 здания находятся в распоряжении Таллиннского департаменты культуры с 2010 года. Частично утвержденной Таллиннским горсобранием детальной планировкой пространства между ”Котлом культуры”, Горхоллом и морем предусмотрено скорейшее приведение территории по адресу Пыхья пст, 35 в порядок и снос находящихся там опасных и непригодных для эксплуатации зданий. Выполнение условий признания непригодности зданий и принятия решения об их сносе проконтролировала комиссия, созванная Таллиннским департаментом культуры. Демонтаж зданий организует Таллиннский департамент городского имущества.
Проект, надзор собственника и демонтаж зданий обойдутся приблизительно в 187 500 евро. Помимо этого, на объекте нужно будет ликвидировать загрязнение, стоимость этих работ составит, предположительно, 292 500 евро.
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