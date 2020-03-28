ВОЗ заявила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов

Коронавирус одинаково опасен для людей всех возрастов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Ее цитирует газета ”Известия” в субботу, 28 марта.
”Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей”, — сказала она.
По ее словам, молодые люди действительно болеют реже, однако это не означает наличие у них иммунитета. Вуйнович привела в пример статистику Франции, где в реанимации из-за нового вируса находятся 12 человек младше 20 лет.
4 марта китайские ученые сообщили, что на несовершеннолетних приходится лишь два процента случаев инфицирования. Исследователи проанализировали более 70 тысяч случаев COVID-19, которые были выявлены в период до 11 февраля.
28 января Минздрав России сообщил, что наибольшую опасность данный штамм вируса представляет для мужчин в возрасте от 35 до 50 лет. Позже к выводу о повышенной уязвимости мужчин пришли в университетской клинике Hi-Clinic РУДН. Это связали с их социальной активностью.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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