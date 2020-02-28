Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной провалился

На собрании присутствовали 35 депутатов, из которых за вотум недоверия проголосовали 33, отсутствовали 44. Единолично правящих в Таллинне центристов представляли только председатель горсобрания Тийт Терик и его первый заместитель Тойво Тоотсен, которые в голосовании не участвовали, пишет RusERR.

Под заявлением о недоверии Бетине Бешкиной подписались представители четырех фракций — Партии реформ (17 человек), Социал-демократической партии (7 человек), Консервативной народной партии Эстонии (6 человек), "Отечества" (5 человек).