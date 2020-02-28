Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной провалился

На прошедшей рано утром в пятницу внеочередной сессии столичного городского собрания инициированный оппозицией вотум недоверия вице-мэру Таллинна Бетине Бешкиной (Центристская партия) провалился.
На собрании присутствовали 35 депутатов, из которых за вотум недоверия проголосовали 33, отсутствовали 44. Единолично правящих в Таллинне центристов представляли только председатель горсобрания Тийт Терик и его первый заместитель Тойво Тоотсен, которые в голосовании не участвовали, пишет RusERR.
Под заявлением о недоверии Бетине Бешкиной подписались представители четырех фракций — Партии реформ (17 человек), Социал-демократической партии (7 человек), Консервативной народной партии Эстонии (6 человек), "Отечества" (5 человек).
Карьера невероятной Ирины Волк, ставшей генералом в 42 года
Союз биатлонистов РФ подарил автомобиль первому тренеру Логинова
Чиновники в Кахети попались на взяточничестве
6 веских причин отказаться от душевой кабины