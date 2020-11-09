Вотум недоверия Мартину Хельме не прошел

За вотум проголосовали 46 членов Рийгикогу. 54 депутата парламента решили не голосовать, а центрист Кайдо Хёэвельсон отсутствовал.

За проголосовали все члены фракций реформистов и социал-демократов, внефракционный депутат и член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд, а также Виктория Ладынская-Кубитс из партии "Отечество", которая входит в правящую коалицию.

Для отставки министра необходимо, чтобы ее поддержали не менее 51 депутата Рийгикогу.

Изначально реформисты хотели выразить недоверие министру внутренних дел Марту Хельме, но тот в понедельник решил подать в отставку по собственному желанию.

В минувшие выходные Март Хельме и его сын, министр финансов Мартин Хельме позволили себе усомниться в честности состоявшихся в США президентских выборов, что породило очередной политический скандал.