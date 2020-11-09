09.11.2020, 18:07

Вотум недоверия Мартину Хельме не прошел

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"Saame ju aru, miks järjekordse väljamõeldud skandaaliga mürgel on käivitatud. Tegemist on üha raevukamaks muutuvate katsetega takistada abielu teemalise referendumi korraldamist järgmise aasta sügisel," märkis rahandusminister.
"Saame ju aru, miks järjekordse väljamõeldud skandaaliga mürgel on käivitatud. Tegemist on üha raevukamaks muutuvate katsetega takistada abielu teemalise referendumi korraldamist järgmise aasta sügisel," märkis rahandusminister. Foto: Priit Simson

Инициированный Партией реформ вотум недоверия министру финансов Мартину Хельме (EKRE) провалился, сообщает rus.err.

За вотум проголосовали 46 членов Рийгикогу. 54 депутата парламента решили не голосовать, а центрист Кайдо Хёэвельсон отсутствовал.

За проголосовали все члены фракций реформистов и социал-демократов, внефракционный депутат и член Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд, а также Виктория Ладынская-Кубитс из партии "Отечество", которая входит в правящую коалицию.

Для отставки министра необходимо, чтобы ее поддержали не менее 51 депутата Рийгикогу.

Изначально реформисты хотели выразить недоверие министру внутренних дел Марту Хельме, но тот в понедельник решил подать в отставку по собственному желанию.

В минувшие выходные Март Хельме и его сын, министр финансов Мартин Хельме позволили себе усомниться в честности состоявшихся в США президентских выборов, что породило очередной политический скандал.

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