13.05.2019, 20:10

Вот так поворот: новый кандидат в министры от EKRE Керт Кинго судится с государством

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"это типичное притеснение на рабочем месте"
rus.delfi.ee
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Вот так поворот: новый кандидат в министры от EKRE Керт Кинго судится с государством
Foto: Tiit Blaat

Не успела EKRE объявить, что их новым кандидатом на пост министра внешней торговли и информационных технологий стала Керт Кинго, как тут же выяснилось, что она судится с государством.

Керт Кинго проработала в государственном секторе 17 лет, и ее тяжбы с работодателями не раз доходили до суда. Последняя из них до сих пор находится в производстве в Госсуде.

Кинго работала следователем в Тарту в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) до мая 2011 года, после чего через два дня сразу же начала работу на должности юриста в Налогово-таможенном департаменте (MTA). Когда она уже проработала там год главный констебль Тартуского полицейского участка предъявил ей в сентябре 2012 года протокол о проступке, так как, покидая свой пост в PPA, она не предоставила требуемую декларацию об экономических интересах.

Кинго заявила протест, что после перехода на работу в MTA именно этот департамент был держателем декларации, поэтому они и предъявила декларацию новому работодателю. Ее протест был удовлетворен частично и завершен, так как ее вина не была серьезной.

Однако Кинго снова оспорила решение, отметив, что у случая отсутствуют признаки проступка и она действовала правильно, представив декларацию новому работодателю. Эту жалобу уже не удовлетворили, после чего Кинго предъявила Лыунаской префектуре новую жалобу, которая попала в Тартуский уездный суд.

В новой жалобе она отмечала, что постановление о завершение производства о проступке необоснованно и она не виновна в инкриминированном ей проступке. Суд посчитал эту жалобу обоснованной и удовлетворил.

В январе 2017 года, когда Кинго все еще работала в Налогово-таможенном департаменте, она вновь получила дисциплинарное наказание, которое понизило ее зарплату на 20% на четыре месяца. Кинго обжаловала решение в Тартуском административном суде, требуя признать приказ противоречащим закону и аннулировать.

Кинго посчитала, что приказ был немотивирован, было непонятно, в чем заключалась ее вина, а наказание за приписываемую ей провинность было слишком строгим. В марте 2017 года MTA решил задним числом признать приказ недействительным из соображений целесообразности. Суд посчитал, что приказ нарушил права Кинго.

Но это еще не все. На данный момент Кинго снова судится с MTA на уровне государственного суда на тему очередного приказа, предъявленного Кинго. По словам департамента, он содержит те же обстоятельства, чт ои предъявленный ей ранее.

Сама же Керт Кинго сообщила Delfi, что судебное разбирательство связано с притеснением на рабочем месте.

"Выполняя свою работу, я исходила из принципов честности и справедливости, и была не согласна с тем, что мне хотели навязать. Результатом этого было типичное притеснение на рабочем месте, то есть было найдено решение, как меня освободить от работы", — заявила она.

Кинго уже одержала в суде две победы над свои работодателем — над государственным сектором. Что же станет с ее третьей судебной тяжбой, должно выясниться через месяц.

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