Вот так поворот: новый кандидат в министры от EKRE Керт Кинго судится с государством

Однако Кинго снова оспорила решение, отметив, что у случая отсутствуют признаки проступка и она действовала правильно, представив декларацию новому работодателю. Эту жалобу уже не удовлетворили, после чего Кинго предъявила Лыунаской префектуре новую жалобу, которая попала в Тартуский уездный суд.

В новой жалобе она отмечала, что постановление о завершение производства о проступке необоснованно и она не виновна в инкриминированном ей проступке. Суд посчитал эту жалобу обоснованной и удовлетворил.

В январе 2017 года, когда Кинго все еще работала в Налогово-таможенном департаменте, она вновь получила дисциплинарное наказание, которое понизило ее зарплату на 20% на четыре месяца. Кинго обжаловала решение в Тартуском административном суде, требуя признать приказ противоречащим закону и аннулировать.

Кинго посчитала, что приказ был немотивирован, было непонятно, в чем заключалась ее вина, а наказание за приписываемую ей провинность было слишком строгим. В марте 2017 года MTA решил задним числом признать приказ недействительным из соображений целесообразности. Суд посчитал, что приказ нарушил права Кинго.

Но это еще не все. На данный момент Кинго снова судится с MTA на уровне государственного суда на тему очередного приказа, предъявленного Кинго. По словам департамента, он содержит те же обстоятельства, чт ои предъявленный ей ранее.

Сама же Керт Кинго сообщила Delfi, что судебное разбирательство связано с притеснением на рабочем месте.

"Выполняя свою работу, я исходила из принципов честности и справедливости, и была не согласна с тем, что мне хотели навязать. Результатом этого было типичное притеснение на рабочем месте, то есть было найдено решение, как меня освободить от работы", — заявила она.

Кинго уже одержала в суде две победы над свои работодателем — над государственным сектором. Что же станет с ее третьей судебной тяжбой, должно выясниться через месяц.