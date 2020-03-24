24.03.2020, 08:25

Вот основные проблемы, с которыми люди обращаются на инфолинию 1247


EST
MKM kõnekeskus
MKM kõnekeskusFoto: Karin Kaljuläte

Сотня добровольцев инфолинии Центра тревоги 1247, начавшего работу в понедельник, 16 марта, помогала населению получить ответы на вопросы о чрезвычайном положении и распространении коронавируса.

По мнению генерального директора Центра тревоги Кятлин Альвела, на сегодня можно смело утверждать, что организация инфолинии 1247 была единственно верным решением. Она говорит, что запуск услуги и поддержание ее бесперебойной работы были сложной задачей, но в целом все прошло без заминок. За первую неделю инфолиния Центра тревоги обслужила в общей сложности 12 788 обращений на эстонском, английском и русском языках.

”По итогам первой недели мы можем отметить, что население хорошо приняло появление номера 1247. Мы рады, что люди осмелились обращаться к нам по широкому спектру вопросов и надеемся, что смогли внести для них ясность и поддержать. Особенно в плане того, является ли услышанная информация домыслами или официальными сведениями”, — рассказала Альвела.

Из обращений, поступивших в первые сутки, выяснилась потребность в инфолинии для эстонцев, живущих и работающих за границей. Ко вторнику, 17 марта, для обслуживания таких звонков был создан инфотелефон +372 600 1247.

”Я крайне благодарна всем добровольцам и их работодателям за то, что мы так быстро смогли найти команду для инфотелефона и запустить услугу без сбоев. Благодарим и центр Министерства внутренних дел по инфотехнологиям и развитию, который помог наладить техническую часть.

На первых порах номер 1247 обслуживается с помощью Министерства внутренних дел, Академии внутренней безопасности, Спасательного департамента, Министерства окружающей среды и организации Naiskodukaitse. В общей сложности было обучено 100 добровольцев, готовых принимать звонки. На прошлой неделе в течение суток посменно работали 40 добровольцев в региональных филиалах Центра тревоги Таллинна, Тарту, Пярну и Йыхви.

С понедельника, 16 марта, начал работу инфотелефон Центра тревоги 1247, предназначенный в первую очередь для разгрузки номера 112 и консультационной линии семейных врачей 1220. Позвонив на инфотелефон, люди могут получить информацию по вопросам, касающимся чрезвычайного положения и распространения коронавируса, на эстонском, английском и русском языке. Сообщаемая по данному номеру информация официально подтверждена и доступна также на сайте www.kriis.ee. Вопросы, ответов на которые еще нет на момент обращения, направляются в Государственную канцелярию, которая помогает получить необходимые ответы от компетентных учреждений.

Основные проблемы, в связи с которыми люди обращались по номеру Центра тревоги на прошлой неделе:

· Пребывание дома
Кто должен оставаться дома, как долго и что эта рекомендация в сущности означает?

· Работа семейных врачей
Люди не могли дозвониться до своих семейных врачей или по номеру 1220.

· Пересечение границы
По этому вопросу с нами консультировались жители Эстонии и других стран. В основном их интересовало пересечение границ Эстония-Финляндия и Эстония-Латвия. Реже — Эстония-Россия.

· Симптомы
Каковы точные симптомы коронавируса и как он распространяется? Передается ли вирус по воздуху?

· Больничные листы и компенсации
К нам обращаются и работодатели, и работники.

· Тестирование на коронавирус
Кто и как может пройти тест? В/на каких условиях?

· Пребывание на свежем воздухе и занятия спортом
Нужно ли сидеть дома или все же можно выходить?

Запуск инфолинии 1247 снизил нагрузку на номер экстренной помощи 112:

дата
112
1247
12.03.2020
3629
X
13.03.2020
3752
X
14.03.2020
3789
X
15.03.2020
3715
X
16.03.2020
3421
2740
17.03.2020
3097
2739
18.03.2020
2756
2433
19.03.2020
2673
1767
20.03.2020
2611
1493
21.03.2020
2655
781
22.03.2020
2558
835
ИТОГО
34611
12788


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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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