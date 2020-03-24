Вот основные проблемы, с которыми люди обращаются на инфолинию 1247

По мнению генерального директора Центра тревоги Кятлин Альвела, на сегодня можно смело утверждать, что организация инфолинии 1247 была единственно верным решением. Она говорит, что запуск услуги и поддержание ее бесперебойной работы были сложной задачей, но в целом все прошло без заминок. За первую неделю инфолиния Центра тревоги обслужила в общей сложности 12 788 обращений на эстонском, английском и русском языках.

”По итогам первой недели мы можем отметить, что население хорошо приняло появление номера 1247. Мы рады, что люди осмелились обращаться к нам по широкому спектру вопросов и надеемся, что смогли внести для них ясность и поддержать. Особенно в плане того, является ли услышанная информация домыслами или официальными сведениями”, — рассказала Альвела.

Из обращений, поступивших в первые сутки, выяснилась потребность в инфолинии для эстонцев, живущих и работающих за границей. Ко вторнику, 17 марта, для обслуживания таких звонков был создан инфотелефон +372 600 1247.

”Я крайне благодарна всем добровольцам и их работодателям за то, что мы так быстро смогли найти команду для инфотелефона и запустить услугу без сбоев. Благодарим и центр Министерства внутренних дел по инфотехнологиям и развитию, который помог наладить техническую часть.