"Вот и пришло время расплаты". Подозреваемый в убийстве возле баров на Ляэнемере угрожает людям

Утром 22 августа в Ласнамяэ зарезали молодого человека. Еще двое пострадали. Все происходило возле баров на Ляэнемере теэ, 30. В убийстве и драке подозревают троих мужчин. Спустя 3 дня одного из них, 30-летнего Максима Васильева, задержали. Через неделю нашли и второго — 34-летнего Илью Гайдаленко. Третий подозреваемый, 32-летний Романа Глуховченко, до сих пор в розыске — почти два месяца.

На этих выходных он вышел в соцсети — выложил фото в Facebook и написал пост о том, что он "выжил врагам назло". В своем тексте, который позже был удален, Роман подчеркивает, что судить его может только бог. Затем он перечислил пять фамилий и добавил: "Вот и пришло время расплаты, раз уж так сложились обстоятельства, скоро увидимся". В частности он сообщает, что сдастся полиции, когда "посмотрит каждому в глаза". Закончил он словами: "Прости меня мама, вся моя жизнь — это драма".

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RusDelfi попросил Департамент полиции и погранохраны прокомментировать ситуацию и пояснить, почему его еще не нашли. Мы опубликуем ответ сразу, как он поступит.