Вот это поворот! Рейтинг реформистов впервые за последнее время упал, рейтинг центристов — вырос

Согласно проведенным в период с 15 июля по 12 августа опросам социологической фирмы Norstat, за реформистов готовы проголосовать 37,4% избирателей, что на один процентный пункт ниже, чем на прошлой неделе, пишет rus.err.ee.

Второе место удерживают центристы, рейтинг которых за неделю вырос с 17,8% до 19,2%.

Третье место по-прежнему занимает EKRE (15,6%), за которыми следуют социал-демократы (9,6%) и Isamaa (8,1%). Популярность не входящей в парламент партии "Эстония 200" составляет 4,1%, еще 2,6% избирателей готовы поддержать "Зеленых Эстонии", а рейтинги остальных политических партий остаются ниже 1%.