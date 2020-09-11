11.09.2020, 09:26

Восточно-Таллиннская центральная больница организовала оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

 (2)
EST
Plaanilise ravi kontrollpunkt ITK Magdaleena üksuse juures
Plaanilise ravi kontrollpunkt ITK Magdaleena üksuse juuresFoto: Ilmar Saabas

Создание штаба по предотвращению распространения COVID-19 вызвано ростом положительных тестов на коронавирус в Харьюмаа.

По словам председателя правления больницы Ральфа Алликвеэ, цель образования специального штаба — улучшить повседневную координацию, поднять оперативную готовность больницы для принятия дополнительных мер по предотвращению распространения внутрибольничной инфекции и обеспечение повышенной готовности.

В связи с распространением вируса больница также ввела запрет на посещение пациентов на этой неделе и обязала носить маски пациентам, приходящим в больницу. Посещения возможны только по специальному разрешению, информацию о посещении предоставляет лечащий врач.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: