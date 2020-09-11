Восточно-Таллиннская центральная больница организовала оперативный штаб по борьбе с коронавирусом(2)
Создание штаба по предотвращению распространения COVID-19 вызвано ростом положительных тестов на коронавирус в Харьюмаа.
Создание штаба по предотвращению распространения COVID-19 вызвано ростом положительных тестов на коронавирус в Харьюмаа.
По словам председателя правления больницы Ральфа Алликвеэ, цель образования специального штаба — улучшить повседневную координацию, поднять оперативную готовность больницы для принятия дополнительных мер по предотвращению распространения внутрибольничной инфекции и обеспечение повышенной готовности.
В связи с распространением вируса больница также ввела запрет на посещение пациентов на этой неделе и обязала носить маски пациентам, приходящим в больницу. Посещения возможны только по специальному разрешению, информацию о посещении предоставляет лечащий врач.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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