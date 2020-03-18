Восстановление пограничного контроля

В Эстонию может заехать транспорт, осуществляющий международные перевозки грузов, также люди, оказывающие жизненно важные услуги, например, поставщики топлива.

Транзитом через Эстонию могут проехать иностранцы, направляющиеся домой, если у них нет симптомов COVID-19.

В ходе пограничного контроля у пересекающих границу проверяют рейсовые документы и наличии симптомов.

Запрета на выезд из страны нет.

Временное ограничение на пересечение границы действует до новых указаний и необходимость этого будет оценена не позже чем через 2 недели.

Если у граждан Эстонии возникнет проблема с возвращением домой, просим позвонить по круглосуточному номеру консульской помощи +372 53 01 9999.

Пограничный контроль действует по всей эстонско-латвийской границе?

Да. После восстановления пограничного контроля эстонско-латвийскую границы можно будет пересечь только в предназначенных для этого временных пограничных пунктах в Икла, Лилли, Мурати и Валга, через которые пересечь границу могут только имеющие на это право лица. Другие пограничные пункты закрыты и охраняются. Хотя на выезде из Эстонии пограничный контроль не осуществляется, но из Эстонии также можно выехать только через Икла, Лилли, Мурати и Валга.