Восстановление пограничного контроля

При восстановлении пограничного контроля в Эстонию могут въезжать только граждане Эстонии и жители Эстонии, имеющие вид на жительство или право на жительство в Эстонии, а также те иностранцы, член семьи которых проживает в Эстонии. По специальному разрешению полиции в Эстонию может приехать иностранец, у которого нет симптомов заболевания, близкий родственник которого является гражданином Эстонии или имеет право на проживание в Эстонии.
В Эстонию может заехать транспорт, осуществляющий международные перевозки грузов, также люди, оказывающие жизненно важные услуги, например, поставщики топлива.
Транзитом через Эстонию могут проехать иностранцы, направляющиеся домой, если у них нет симптомов COVID-19.
В ходе пограничного контроля у пересекающих границу проверяют рейсовые документы и наличии симптомов.
Запрета на выезд из страны нет.
Временное ограничение на пересечение границы действует до новых указаний и необходимость этого будет оценена не позже чем через 2 недели.
Если у граждан Эстонии возникнет проблема с возвращением домой, просим позвонить по круглосуточному номеру консульской помощи +372 53 01 9999.
Пограничный контроль действует по всей эстонско-латвийской границе?
Да. После восстановления пограничного контроля эстонско-латвийскую границы можно будет пересечь только в предназначенных для этого временных пограничных пунктах в Икла, Лилли, Мурати и Валга, через которые пересечь границу могут только имеющие на это право лица. Другие пограничные пункты закрыты и охраняются. Хотя на выезде из Эстонии пограничный контроль не осуществляется, но из Эстонии также можно выехать только через Икла, Лилли, Мурати и Валга.
Временно открытые места пересечения на эстонско-латвийской границе:
По восстановлению пограничного контроля составляющий почти 350 км наземный отрезок эстонско-латвийскую границы можно будет пересечь только в предназначенных для этого временных пограничных пунктах в Икла, Лилли, Мурати, Валга, где есть два погранпункта, и на железнодорожном вокзале Валга. Пересечение границы между этими пунктами запрещено.
Временный пограничный контроль также установлен в портах, аэропортах и на железнодорожном вокзале Валга.
Ограничения на въезд в Эстонию с 17 марта 2020 года
В Эстонию могут въехать граждане и жители Эстонии
граждане Эстонии
граждане стран ЭС, имеющие право на проживание в Эстонии
жители Эстонии, имеющие паспорт иностранца (т. н. серый паспорт)
иностранцы, имеющие вид на жительство в Эстонии
В виде исключения в Эстонию могут въехать не имеющие симптомов заболевания иностранцы, которые:
непосредственно связаны с перевозкой товаров и сырья, например, водители и занимающиеся погрузкой товара люди
предоставляют услуги здравоохранения или другие необходимые для разрешения чрезвычайной ситуации услуги
являются сотрудники находящихся в Эстонии представительств или консульств зарубежных государств или члены их семей, а также иностранцы, прибывающие в Эстонию в рамках международного военного сотрудничества
В виде исключения Департамент полиции и погранохраны может позвонить въехать в Эстонию не имеющему симптомов заболевания иностранцу:
прямой родственник которого (родители, бабушка, дедушка, дети, внуки) или супруг/супруга являются гражданами Эстонии или у которого есть вид на жительство в Эстонии или ID-карта Эстонии.
въезд в Эстонию которого обоснован исключительной ситуацией, например, когда мать, имеющая визу, и ребенок находятся в разных государствах.
Обязательство оставаться дома:
Указанием правительственной комиссии все въезжающие в Эстонию люди должны оставаться дома или в месте проживания 13 дней.
Если житель Эстонии сейчас выедет из Эстонии и вернется даже в тот же день, все равно он должен будет провести следующие 14 дней дома.
Исключением являются жители т.н. сдвоенного города Валга-Валка и лица, оказывающие жизненно важные услуги жителям, например, или услуги транспорта.
Обязанность находиться дома означает, что человек должен находиться дома 14 дней (в случае, если это не имеющий в в Эстонии места жительства иностранец, то в месте проживания) и избегать социальных контактов.
Нарушение обязанности нахождения дома может быть наказано суммой до 2000 евро, но мы надеемся на ответственное отношение людей к выполнению этого требования.
Изоляция людей с симптомами болезни необходима, так как в этом случае меньше вероятность распространения вируса.
Исключение для Валга-Валка
В случае, если человек пересекает границу, чтобы пойти на работу в Валка и вернуться домой в Валга или наоборот, то, в соответствии с установленным Правительством Эстонской Республики исключением, в этом случае на человека не распространяется при пересечении границы Эстонии требование на изоляцию.
На кого распространяется исключение?
Зарегистрированные жители Валга, которые работают в Валка, могут пойти в Латвию на работу и вернуться в Эстонию без требования находиться 14 дней в изоляции при прибытии в Эстонию. Для этого человек в сотрудничестве с работодателем должен быть готов доказать, что он работает в Валка.
Жители города Валка, которые работают в Эстонии в Валга, также смогут после восстановления пограничного контроля на внутренней границе пойти на работу в Валга без требования находиться по прибытию в Эстонию 14 дней в изоляции.
Для этого человек должен подать в Департамент полиции и пограничной охраны Эстонской Республики ходатайство о разрешении пересечения границы в порядке исключения. Ходатайство найдете ниже.
Ходатайство, в котором следует указать имя, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, место пересечения границы и документ, подтверждающий работу в Эстонии, следует подать по э-почте ppa@politsei.ee или в пограничном пункте. Ходатайство будет рассмотрено при первой возможности в срок до 24 часов.
Департамент полиции и погранохраны ЭР сотрудничает с предприятиями, чтобы пересечение границы людьми, которые идут на работу в Валка и Валга шло как можно более плавно, вне зависимости от того, является ли основанием трудовые отношения, выполнение договора или предпринимательство. Все же просим людей оценить необходимость пересечения границы с ответственностью и бережно отнестись к своему здоровью и здоровью других людей.
Часто повторяющиеся вопросы
Для кого действует исключение для пересечения границы?
Только для зарегистрированных жителей Валга, которые работают в Валка, и зарегистрированных жителей Валка, которые работают в Валга.
Какой документ подойдет для подтверждения работы?
Чтобы доказать свою работу в Валка или Валга, достаточно приложить к ходатайству копию трудового договора или, например, письменное подтверждение в свободной форме от работодателя о работе в соответствующем предприятии с указaнием имени, фамилии сотрудника, личного кода, данных предприятия и контактного номера, а также информацией о том, где и когда человек будет работать.
Сколько времени занимает рассмотрение ходатайства?
В этом вопросе Департамент полиции и погранохраны разносторонне сотрудничает с подающими ходатайства жителями и предприятиями, чтобы пересечение границы шло плавно. Мы рассматриваем поступающие ходатайства при первой возможности без промедления.
Например, 17 марта, когда был восстановлен контроль на границе, несколько человек подали в Валгаском пограничном пункте соответствующее ходатайство, которые были сразу проверены и людям разрешили пойти на работу из Валга в Валка и из Валка в Валка. Также утром 17 марта от нескольких предприятий Департаменту полиции и погранохраны поступили списки работников, имеющих право на пересечение границы в порядке исключения для работы. На основании проверенных списков эти люди смогли без задержек пересечь границу.
Как предприниматель, что я могу сделать для того, чтобы мое ходатайство рассмотрели быстрее?
Рассмотрение ходатайств будет проще, если предприятия Валга и Валка объединят работников своего предприятия, на которых распространяется специальное разрешение, в единый список и пришлют его на адрес Департаментa полиции и погранохраны Эстонии ppa@politsei.ee. В этом списке следует указать имена и фамилии сотрудников, личные коды, данные предприятия и контактный номер, а также информацию о том, где и когда эти люди должны работать. Список будет проверен по своим регистрам Департаментом полиции и погранохраны Эстонии при первой возможности, после чего выносится решение, кому разрешается пересечение границы в порядке исключения. Также при первой возможности будут рассмотрены ходатайства от отдельных лиц.
Я подал ходатайство, чтобы зарегистрированные жители Валка смогли поехать на работу в Пылвамаа, Вильяндимаа, но получил отказ. Почему?
Исключение для пересечения границы действует только для региона Валга-Валка. Это означает, что зарегистрированные жители Валка смогут пересечь границу только в случае, если работают именно в Валга, а не где-либо еще. Также жители Валга могут пересечь границу в сторону Латвии только для работы в Валка, а не в Риге или где-либо еще.
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