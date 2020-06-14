Воспоминания об аде в лагере Коми: я был голоден и совсем не думал о смерти родителей.

Анатолис, Вы имеете богатый жизненный опыт; часто ли вспоминали те ужасы, которые пришлось пережить в лагере? И когда Вы смогли размышлять над этим без эмоций?

Много лет вспоминал, и задумывался постоянно об этом. Воспоминания сами всплывали из глубин памяти. Но специально анализировать эти воспоминания я не старался, они не очень приятные. Понимаете, сколько бы лет не прошло, семьдесят или восемьдесят, они все равно влияют на психику. Воспоминания вмешиваются в жизнь, мешают жить.

Я много работал с тем, что произошло. Встречался с такими же как я, записывал их воспоминания. Когда стало возможно говорить о таких вещах, со мной связались из церковной газеты ”Вера”, мне было тяжело рассказывать о том, что пришлось пережить, а иногда и не мог сдержать слез, хотя был уже взрослый. Я записал несколько сотен воспоминаний других людей, которым тоже пришлось пережить подобное. Немногие хотели говорить, потому что в свое время мы давали расписку о неразглашении (что были в лагерях), и если бы мы начали о таком рассказывать, нам бы грозило 10 лет. Но эта расписка, этот страх, на меня уже почти не действовала, а многие бояться рассказывать до сих пор!

Что Вы помните о своем детстве в Литве? Кем были Ваши родители?

Мои родители были учителями. Отец — школьный директор, мама — учительница. Мы жили в школе, и в школе я родился. Там же прошли мои первые годы — бегал по классам, играл, дрался. Учился я в той же школе, я облазил там все уголки, она была мне как родной дом. Я интересовался спортом, часто ходил в библиотеку — прочел Джека Лондона, Фенимора Купера, Майн Рида.

В то время в Литве уже установилась советская власть. Мы с родителями ушли из школы в свой дом. Отец часто беседовал о политике, я присутствовал при таких беседах, мама этим не занималась. Когда был подписан пакт Молотова — Риббентропа, в Литве все уже говорили, что вот-вот грянет война. Брат отца, Павел, жил в Клайпеде, куда вошли немцы. Дядя приезжал к нам, они с папой пили чай, я присутствовал при этом разговоре. Дядя говорил: ”Давайте уедем в Германию. Если вы останетесь здесь, советская власть вас отправит в ссылку”. На это отец сказал: ”За что меня могут сослать? Я не сделал ничего плохого советской власти!” И отказался, и не поехал в Германию.