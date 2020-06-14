Воспоминания об аде в лагере Коми: я был голоден и совсем не думал о смерти родителей.

Ели два раза в день, утром и вечером, обеда не было. Приходилось есть суп из мерзлой, полугнилой капусты; вода и капуста, больше ничего, никаких жиров, ни растительных, ни животных. Ели пшенную кашу, пропахшую керосином, два часа от нее отрыжка не от керосином, не то соляркой. А вскоре начался голод. Мать где-то в конюшне раздобыла пару горстей овса, чтобы прокормить меня и мою сестру. Кто-то это заметил, донес, явился к нам комендант с охраной и мать забрали. Умерла она в лагере, а мы остались вдвоем с младшей сестренкой.
В лагерь мы прибыли в июле, а к ноябрю я уже начал говорить по-русски. Ходил с мастером по лесу, снимал мерки, проверял объемы заготовок древесины. Спустя месяц мастера забирают на фронт, и оставляют меня, пацана, принимать древесину! Я половину писал по-русски, половину по-литовски. Страшное и непонятное было время…
Мне вспоминается, что когда я принимал план по вырубке леса, приходилось завышать цифры, ведь план нужно было выполнять, начальство ругалось, а люди были ослаблены холодом и недоеданием. И вместо реальных цифр я писал другие, норму плана или даже больше. С тех пор я не верю советским архивам…
Однажды на погрузке древесины я заметил, что двое человек отсутствуют. Потом я узнал, что они отлучались из поселка, ловили кошек и собак. Вечером пахло мясным супом. Вскоре во всем Корткеросе выловили и поели всех собак… Осталось много крыс. Иногда я интересовался, что за мясо, и китайцы и корейцы отвечали: ”Это кыса, Толя, кыса. Вкусно! ” — они не выговаривали букву ”р”… Молодые корейцы, китайцы, иранцы как-то держались. Пожилые не выходили на работу, а на следующий день не получали хлеба. А утром выходишь на работу, и видишь, что этот иранец или китаец уже холодный, а по нему — если умер недавно — ходят вши. Если из столовой выливали помои, за ними стояла очередь. А ударят кого по голове топором, то видно, как его мозг еще какое-то время шевелится, хотя сам человек мертв. Эти ужасы до сих пор стоят у меня перед глазами, раньше я не мог об этом рассказывать. А сейчас, можно сказать, привык.
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