11.08.2020, 22:25

Восьмой сезон ”Музыкального лета” в Кристийне завершится веселыми танцевальными мелодиями


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Восьмой сезон ”Музыкального лета” в Кристийне завершится веселыми танцевальными мелодиями
Управа Кристийне

Управа Кристийне уже восьмой год подряд проводит серии летних концертов ”Музыкальное лето в парке Лёвенру”, в рамках которых каждую среду вечером в 19:00 на открытой сцене проходят бесплатные выступления музыкантов. Этим летом серия оказалась короче обычного, она завершится 12-го августа концертом группы ”Ivar Kannelmäe Band”.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, летние музыкальные мероприятия стали событиями, объединяющими общины. ”Мы хотим предложить горожанам хорошие и качественные культурные мероприятия в радостной атмосфере, а также предложить возможность насладиться музыкой на свежем воздухе и, конечно же, потанцевать. Ежегодная традиция летних концертов продолжается, приходите обязательно в эту среду в парк Лёвенру и насладитесь чарующими мелодиями летнего концерта”, — пригласил Рийбе.

Вход бесплатный.

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