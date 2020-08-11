Восьмой сезон ”Музыкального лета” в Кристийне завершится веселыми танцевальными мелодиями

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, летние музыкальные мероприятия стали событиями, объединяющими общины. ”Мы хотим предложить горожанам хорошие и качественные культурные мероприятия в радостной атмосфере, а также предложить возможность насладиться музыкой на свежем воздухе и, конечно же, потанцевать. Ежегодная традиция летних концертов продолжается, приходите обязательно в эту среду в парк Лёвенру и насладитесь чарующими мелодиями летнего концерта”, — пригласил Рийбе.

Вход бесплатный.

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