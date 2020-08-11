Восьмой сезон ”Музыкального лета” в Кристийне завершится веселыми танцевальными мелодиями(1)
Управа Кристийне уже восьмой год подряд проводит серии летних концертов ”Музыкальное лето в парке Лёвенру”, в рамках которых каждую среду вечером в 19:00 на открытой сцене проходят бесплатные выступления музыкантов. Этим летом серия оказалась короче обычного, она завершится 12-го августа концертом группы ”Ivar Kannelmäe Band”.
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