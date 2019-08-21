Восьмилетняя девочка сказала, что отчим ее изнасиловал. Суд ей не поверил

Все последующие разы, когда он заставляет ее идти вместе с ним в спальню, девочка отмечает на листке бумаги. К концу лета на бумаге накапливается десять отметок. Но бумаги этой никто не видит, и когда следовать просить принести ее в качестве улики, девочка отвечает, что может ее написать сейчас.

Через некоторое время Элийзе рассказывает о случившемся бывшему отчиму. Тот в свою очередь рассказывает матери девочки. 26 сентября 2017 года Соколова арестовывают и весной 2018 года в Пярнуском уездном суде начинаются слушания.

Суд приходит к мнению, что ”объективные доказательства изнасилования отсутствуют”. Суд находит, что ”выявленное при осмотре покраснение в области половых органов за давностью связать с делом невозможно”. Судмедэксперт отмечает, что причиной покраснения могло стать что-то другое. Показания судебного врача и психолога не подтверждают и не исключают того, что преступление было совершено.

По мнению суда, ребенок таким образом может пытаться манипулировать матерью с целью избавиться от отчима. Также суд полагает, что девочка повторяет слова своей тети, которая хотела бы взять ее к себе жить. Суд отмечает, что предыдущего отчима девочка любила, а Соколов ей не нравится. Также потерпевшая не смогла описать область гениталий Соколова и его татуировки, что тоже наводит на мысль об обмане. Суду показалось странным и то, что прежний отчим, узнав о насилии, оставляет ребенка на попечении Соколова. Это, по мнению суда, означает либо его крайнее безразличие к благополучию ребенка, либо то, что никакого преступления на самом деле не было.

Пярнуский уездный суд оправдывает Соколова. Прокурор и адвокат Элийзе Наталья Суворова подают апелляцию.

Через три месяца в Таллиннском окружном суде проходит слушание.

Суд отмечает, что утверждение, будто показания потерпевшей продиктованы желанием избавиться от Соколова, в предоставленных уликах подтверждения не находит. Также, по мнению окружного суда, понятно, что восьмилетний ребенок спустя четыре месяца после изнасилования не может описать татуировки и область гениталий Соколова. Тем более, что по мнению судмедэксперта, девочка всячески избегает соответствующих воспоминаний и в качестве защитной реакции использует метод игнорирования. ”Виновность Хельмута Соколова подтверждает гинекологический осмотр, в ходе которого была зафиксирована легкая гипертермия слизистой у входа во влагалище (воспаление и покраснение — прим.ред)”, - отмечает суд.

В августе 2018 года окружной суд аннулировал оправдательный приговор, вынесенный уездным судом, и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

Адвокат Соколова Сийм Мыйстлик при этом верит в невиновность своего подзащитного настолько, что просит проанализировать дело Государственный суд.

Он утверждает, будто девочка сама призналась матери, что Соколов на самом деле ее не насиловал. Также, по его словам, она могла подвергаться насилию со стороны прежнего отчима. Он отмечает, что в показаниях потерпевшей имеются разногласия. Также она описывала именно вагинальный сексуальный контакт, а его наличие экспертиза исключила. Правозащитник указывает и на слова девочки о бумажке, на которой она якобы отмечала все эпизоды, но которую не смогла предоставить, когда ее об этом попросили.

Мать Элийзы в ходе следствия перешла на другую сторону. Если раньше она верила словам дочери, то потом — Соколову. Мыйстлик отмечает, что хотя и это и могло быть вызвано желанием дистанцироваться от столь ужасной ситуации, сомнения родителя, который как никто знает своего ребенка, нельзя списывать со счетов.

В феврале это тогда года дело вновь рассматривает Таллиннский окружной суд и 6 мая 2019 года постановляет, что Хельмут Соколов невиновен. Поговаривают, что полностью Соколов из жизни Элийзе не исчез и искра между ним и ее матерью то и дело вспыхивает вновь.